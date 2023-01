Tiene 23 años, es mamá y siempre la detienen en la calle por un detalle que la indigna: “Embarazoso”

Shakira Villegas está harta de que siempre la detengan los guardias de seguridad mientras conduce su coche o visita algún centro comercial porque le hacen la misma pregunta una y otra vez: “¿Dónde están tus padres?”. A la mujer de 23 años, no sólo le parece “embarazoso” tener que responder que es mayor de edad, sino que también le incomoda que su hijo y sus dos sobrinos presencien la escena.

La tiktoker, que acumula más de 60 mil seguidores, compartió la breve historia en su cuenta personal, @svillegasacevedos, momentos después de que le ocurrió el incidente. Según explicó, recogía la mercancía que había comprado en la tienda Walmart cuando una persona de seguridad se le acercó para hacerle la pregunta. Fue así que la creadora de contenido le reveló la verdad al trabajador, salió del lugar, tomó su teléfono y desahogó su frustración: “¡Yo soy su madre, perr***!”, expresó en el video viral, que suma hasta ahora más de 10 millones de reproducciones.

Shakira grabó otro clip con su hijo en el que le pidió al niño que confirmara la versión de su historia en el supermercado, esto como respuesta a uno de sus seguidores que no le creyó la anécdota. El menor confirmó cuál había sido la pregunta: “¿Dónde están tus padres?”. Ambos se echaron a reír y luego dejaron que el momento se convirtiera en un chiste en el que se reflejaba su complicidad.



Aparentar menos edad, algo que le sucede a muchos

Los usuarios en TikTok se pronunciaron en los comentarios sobre la anécdota de Shakira. Hubo quienes reconocieron haber estado en situaciones similares tras acudir a lugares públicos, en donde otras personas supusieron que eran menores.

Entre estas experiencias, una persona contó su testimonio al llevar a su hijo a urgencias de un hospital. Ahí, los médicos le preguntaron su edad antes de darles atención porque suponían que tenía 16 años, cuando en realidad había cumplido 23.

Otra anécdota que destacó fue la de una usuaria, quien afirmó haber ido a un restaurante con su familia. Al percatarse de que algunos comensales eran niños, los meseros llegaron con colores y le dieron a ella su propio libro: “Tenía 19 años en ese momento”, contó.

Otras personas que vieron el clip se divirtieron al señalar que probablemente daba la impresión de ser menor de edad porque usaba un mameluco navideño: “Deberías vestirte como un adulto y tratar de actuar como tal”, criticó una persona que después fue desaprobada por otros seguidores de la tiktoker, quienes aseguraron que no debía decirle cómo comportarse.

Entre los comentarios más populares, la mayoría destacó que la química entre la madre y el hijo era muy tierna y que parecía que la situación era frecuente al ver la reacción del menor en ambos videos: “El niño riéndose me dice todo lo que necesito saber”; “La carcajada por detrás”; “La risa de su hijo como si la entendiera todo el tiempo”; “Tómalo como un cumplido. Te ves fabulosa”; y “Espero que esto no me pase cuando sea mayor”, escribieron.

Lee también: La broma de mal gusto de TikTok que eriza la piel de las madres

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.