Grupo México no aumentaría su deuda para comprar Banamex; da 10 días a Citi para analizar oferta

Empresas sancionadas por EU proveen a gobiernos de Sinaloa, Sonora, BCS… y a "Los Chapitos"

A 1 año del gobierno de Sheinbaum, homicidio doloso se redujo en un 32%; registran 27 homicidios menos diarios

Gertz Manero: hay vínculos "muy claros" entre Hernán Bermúdez y delincuencia organizada; FGR espera que "El Abuelo" declare en próxima audiencia

Harfuch: chofer del sacerdote Bertoldo Pantaleón, presunto asesino del religioso; se trabaja en búsqueda e investigación

Salen de Israel mexicanos detenidos que llevaban ayuda a Gaza; los trasladan a Jordania para su repatriación

"Priscilla" se intensifica a huracán categoría 2; provocará lluvias intensas y oleaje elevado en el Pacífico mexicano

"Es un caso de secuestro y tortura psicológica y física"; periodista Ernesto Ledesma narra detención en Israel

México, en el top de cirugías estéticas en menores; urgen cerrar vacíos legales

Cártel de Sinaloa, más golpeado por Estados Unidos

Emite Policía Cibernética alerta por fraudes y extorsiones de apps "montadeudas" en CDMX

Tren Maya afectó cenotes, reconoce Semarnat; se trabaja en cumplir 95% de acciones para mitigar daño ambiental, dice Bárcena

Copenhague. La activista climática sueca Greta Thunberg pidió consejo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre cómo controlar su supuesta ira después de que éste la calificase de "alborotadora" y le recomendase ir al médico.

"Con mucho gusto recibiré cualquier recomendación que pueda tener para tratar estos llamados problemas de control de ira, ya que, a juzgar por su impresionante historial, parece que también los padece", escribió Thunberg en su cuenta en la red social Instagram.

Al ser preguntado en rueda de prensa la víspera por la flotilla humanitaria detenida por la Armada de Israel cuando navegaba rumbo a Gaza, en la que participaba Thunberg, Trump dijo que a la joven sueca ya no le interesa el medio ambiente y que no sabe dominar su ira.

"Es joven y está tan enojada, tan loca. Solo es una alborotadora", afirmó Trump.

Thunberg agradeció las palabras "muy halagadoras" de Trump sobre su carácter y su preocupación por su estado mental.

La activista sueca llegó el lunes al aeropuerto de Atenas tras ser deportada de Israel junto con un grupo de 135 miembros de la Global Sumud Flotilla, que fueron detenidos cuando navegaban hacia la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

A su llegada a territorio griego, Thunberg denunció ante la prensa que "Israel está intentando eliminar a una población entera", en referencia a los gazatíes y palestinos.

Está previsto que Thunberg y los otros activistas suecos deportados vuelen este martes a Suecia y sean recibidos esta tarde durante una manifestación en el centro de Estocolmo, a cuya conclusión darán una rueda de prensa, informó la sección sueca del Global Movement to Gaza.

