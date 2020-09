Somos un solo mundo: el mensaje de Angela Merkel que se volvió viral

Naciones Unidas.- “Quienes creen que les irá mejor solos están equivocados. Nuestro bienestar es algo compartido, nuestro sufrimiento también. Somos un solo mundo”, dijo la canciller alemana, Angela Merkel, en su discurso transmitido en la cumbre por el aniversario 75 de la fundación de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El video de su mensaje, del lunes, se volvió viral en Twitter, donde los usuarios destacaron la diplomacia y la responsabilidad política de la canciller, en momentos en que líderes como el presidente estadounidense Donald Trump cuestionan a los organismos multilaterales, como la Organización Mundial de la Salud.

Merkel destacó los logros de Naciones Unidas, que se fundó, tal y como recordó, después de que Alemania “traicionase todos los valores civilizados” y fuese responsable del estallido de la II Guerra Mundial.

“Tras estos horrores, se necesitaba un nuevo orden mundial para preservar la paz en el futuro”, apuntó la canciller.

Al mismo tiempo, criticó el bloqueo en el Consejo de Seguridad de la ONU ante varios de los principales conflictos de la actualidad y demandó reformas, dejando clara la voluntad de su país de asumir un puesto en caso de que ese órgano se amplíe.

“Alemania está lista para seguir asumiendo responsabilidad”, aseguró.



