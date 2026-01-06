Más Información
Trump asegura que Venezuela suministrará petróleo a EU; acuerdo contempla de 30 a 50 millones de barriles, dice
México condena agresión de EU contra Venezuela ante la OEA; “la intervención nunca ha traído democracia ni bienestar”, dice Encinas
Entre rugir de motocicletas despiden a biker arrastrado por un auto en Iztapalapa; exigen investigar su muerte como homicidio doloso
Caen en Puebla nueve sicarios de Operativo Barredora del CJNG; les aseguran armas, drogas y vehículos
México toma ventaja en el suministro petrolero a Cuba, según Financial Times; caída venezolana marca nuevo escenario
Trump evalúa intervención militar en Groenlandia; Casa Blanca confirma que se estudian “diversas opciones”
¿Y el Cártel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal; la señala como sistema de clientelismo
Delcy Rodríguez decreta 7 días de duelo en Venezuela; rinde homenaje a "jóvenes mártires" que defendieron a Maduro
Petrolera Chevron envía al menos 11 buques cisterna a Venezuela; "seguimos operando en total cumplimiento con las leyes"
Renuncia magistrada Josefina Pérez y cercana a Zaldívar al Órgano de Administración Judicial; fue electa por voto popular
Bangkok, 7 ene.- Un sismo de magnitud 6.7 estremeció este miércoles la provincia filipina de Davao Oriental, en la isla meridional de Mindanao, según un reporte preliminar del equipo de Defensa Civil del país asiático.
A través de Facebook, las autoridades difundieron este primer reporte, en el que advierten que se esperan daños y réplicas en esta isla, la segunda más poblada del país, con cerca de 29 millones de habitantes.
desa/rmlgv
