Bangkok, 7 ene.- Un sismo de magnitud 6.7 estremeció este miércoles la provincia filipina de Davao Oriental, en la isla meridional de Mindanao, según un reporte preliminar del equipo de Defensa Civil del país asiático.

A través de Facebook, las autoridades difundieron este primer reporte, en el que advierten que se esperan daños y réplicas en esta isla, la segunda más poblada del país, con cerca de 29 millones de habitantes.

