Mundo | 24-06-26 | 10:26 | Actualizada | 24-06-26 | 10:26 |

Fort Bragg, California.- Un con una magnitud preliminar de 5.6 sacudió una zona remota del norte de la mañana del miércoles, sin que hasta el momento haya informes de daños importantes o heridos.

El epicentro se ubicó a 225 kilómetros (140 millas) al noreste de San Francisco, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El sismo inicial tuvo su centro tierra adentro, a unos 80 kilómetros (50 millas) al este de Fort Bragg, y el USGS indicó que tuvo una profundidad de 8 kilómetros (5 millas).

Una réplica de magnitud 2.5 se registró cerca del epicentro unos minutos después.

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