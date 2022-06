“Sin útero, sin opinión”; reclaman fallo antiaborto

Washington.— Los partidarios del derecho al aborto se movilizaron en el segundo día de protestas contra el fallo de la Corte Suprema, que revocó la protección legal del proceso, mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró ayer su rechazo a la determinación y aseguró que el alto tribunal ha tomado decisiones “terribles”.

Miles de personas volvieron a las calles, en particular en Wa- shington, frente a la cercada sede de la Corte Suprema. “Guerra contra las mujeres, ¿quién sigue?” y “Sin útero, sin opinión”, decían algunas de las pancartas desplegadas por los asistentes a la marcha. Algunos defensores del derecho al aborto entablaron airadas discusiones con activistas contrarios al procedimiento.

La policía de DC dijo que había activado todo el departamento. La policía del Capitolio de EU detalló que dos personas acusadas de arrojar pintura sobre la cerca de la Corte Suprema fueron arrestadas. Un activista por el derecho al aborto que había estado en lo alto del puente conmemorativo Frederick Douglass desde el viernes por la mañana bajó el sábado por la tarde.

Manifestantes a favor del aborto prometieron llegar a las casas de los seis jueces conservadores de la Corte Suprema. Docenas se presentaron frente a la casa del juez Clarence Thomas gritando: “¡No hay privacidad para nosotros, no hay paz para ustedes!”, reportó The New York Post.

La lucha por el aborto se extendió a la primera Marcha de la Unidad, que se estaba llevando a cabo en Washington al mismo tiempo para protestar contra el aumento de la violencia contra los asiáticos en EU.

“Necesitamos proteger los derechos de las mujeres”, intervino John Kim, de 27 años, de Washing- ton, quien vino específicamente para protestar por el maltrato de los jóvenes asiáticos trans y no binarios, indicó NBC News.

También hubo manifestaciones en Los Ángeles, una dirigida al ayuntamiento y la otra al juzgado federal, y en decenas de ciudades. En Chicago, coreaban: “aborten a la Corte”. En Austin, antes de que comenzara una protesta, una multitud permaneció por horas bajo un calor sofocante frente al Capitolio de Texas.

Megan Schanbacher, abogada de 38 años del condado de Mont- gomery, Pennsylvania, dijo que la Corte Suprema ha sido un factor determinante para ella en las últimas elecciones. Más de 300 residentes, funcionarios locales y activistas llenaron College Square en Athens, Georgia, reportó Usa Today. En Carolina del Sur, unas mil 500 personas llenaron el patio de One City Plaza en Greenville.

Planned Parenthood presentó una demanda para bloquear una ley de Utah que penaliza el aborto. En Mississippi, los manifestantes contra el aborto llegaron a la última clínica, el Centro de Salud para Mujeres de Jackson.

Los estados conservadores comenzaron a prohibir las interrupciones voluntarias de embarazos. En menor número, los grupos antiaborto contrarrestaron las manifestaciones más grandes.

Muchos temen que la Corte Suprema pueda ahora fijar su mirada sobre el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo o la anticoncepción.

La representante republicana, Mary Miller, presentó ayer a Trump agradeciéndole por la “enrome victoria para la vida blanca” en referencia al fallo de la Corte Suprema.

El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que la Corte “ha tomado decisiones terribles”.

La portavoz de Biden, Karine Jean-Pierre, comentó que ampliar la Corte “es algo con lo que el presidente no está de acuerdo”. “Eso no es algo que él quiera hacer”.

Varios estados gobernados por demócratas, anticipando una afluencia de pacientes, ya han tomado medidas para facilitar el aborto y tres de ellos (California, Oregon y Washington) publicaron una declaración común para defender el acceso a estas intervenciones.