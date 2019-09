Las sociedades actuales requieren una estructura donde la participación ciudadana activa e informada sea la base de la libertad y la democracia, destacó Lech Walesa, premio Nobel de la Paz 1983.

"En muchos países la mayoría verdaderamente no participa en las elecciones (...) si seguimos de esta manera, mañana solamente los que van a ser elegidos votarán, eso quiere decir que vamos a escoger a los más tontos", señaló el expresidente de Polonia.

Durante el encuentro Voces para expresar la libertad, organizado por la Red de Comunicadores (Rec) en la Ciudad de México, Walesa explicó que para facilitar la lucha por la democracia se requiere de tres condiciones: conocer si las leyes la favorecen o no, saber si la sociedad tiene capacidad para organizarse y si existen las condiciones adecuadas para que las personas tengan una buena calidad de vida.

"Antes me decían que la democracia viene con la mayoría de gente, pero no es así", apuntó.

NUEVO RETO

Para Walesa, "la época de las divisiones ha caído, estamos en el momento del mundo globalizado", que requiere de nuevos compromisos para que la sociedad no se estanque.

En su perspectiva, su generación se encargó de derribar barreras, ejemplo de ello es Europa, donde se logró homologar una moneda y cualquier ciudadano de cualquiera de sus países puede transitar y trabajar libremente en otro.

Ahora, apuntó, es necesario también que quienes estén al frente de los gobiernos sean ejemplo y reflejo de su ideología, lo cual favorecerá la participación ciudadana.

"Si los jóvenes ven cómo los políticos nos comportamos y no encuentran ejemplo no podemos pedir mucho (...) actualmente los ciudadanos no saben a quien elegir", remató.

En el encuentro también participaron los periodistas Freya Mendoza, de Venezuela, y Francisco Calderón, de México, quienes destacaron la importancia de la libertad de expresión en los medios de comunicación para fortalecer la democracia y por ende, las sociedades.

lsm