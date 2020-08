Senado de EU prohibirá a empleados del gobierno tener TikTok en sus teléfonos

El Senado de Estados Unidos aprobó el jueves un proyecto de ley que prohíbe la descarga y el uso de TikTok, la red social del grupo chino ByteDance, en cualquier dispositivo de empleados del gobierno o miembros del Congreso.

"TikTok representa un gran riesgo de seguridad y no tiene cabida en los dispositivos del gobierno", tuiteó el servicio de prensa del senador republicano Josh Hawley, coautor del texto.



