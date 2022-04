Se incendia Home Depot en San Francisco; desata denso humo

SAN JOSÉ, California.- Un incendio estalló en una tienda Home Depot cerca de San Francisco, desatando densas nubes de humo negro y llevando a las autoridades a pedirle a la ciudadanía que no salga de sus casas.

El incendio estalló en South San Jose a eso de las 5 de la tarde de este domingo y le tardó a los bomberos unas seis horas para apagarlo. Algunos bomberos estuvieron toda la noche en el lugar sofocando los vestigios de las llamas.

Empleados y clientes de la tienda salieron a refugio seguro. No hubo lastimados.

El incendio al parecer estalló en el departamento de leña de la tienda, pero la causa sigue siendo investigada, informaron los bomberos.

Las llamas se alimentaron de sustancias inflamables como pinturas, lo que dificultó su combate, expresó el jefe de bomberos Brad Cloutier en sesión informativa.

Unos 100 bomberos participaron en las labores y protegieron viviendas y negocios locales.



Firefighters are responding to a commercial structure fire on the 900 block of Blossom Hill Rd. Currently at 5 alarms. No reports of injuries at this time. Please avoid the area. pic.twitter.com/jbUGCMZbnR

— San José Fire Dept. (@SJFD) April 10, 2022