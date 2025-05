Moscú. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, propuso celebrar el próximo 2 de junio en Estambul la segunda ronda de negociaciones para el arreglo del conflicto en Ucrania.

"La parte rusa, como acordamos, ha preparado de manera operativa el correspondiente memorándum que expone nuestra postura sobre todos los aspectos para superar de manera fiable las causas originales de la crisis", señala la declaración colgada en la página web de Exteriores.

Lavrov llamó en una declaración a todos los países que "están sinceramente interesados y no de palabra en el éxito del proceso de paz -que arrancó el pasado 16 de mayo en la ciudad turca- que respalden la celebración de la nueva ronda de negociaciones directas ruso-ucranianas en Estambul".

Lee también Trump advierte a Putin que "está jugando con fuego" al atacar a Ucrania; "si no fuera por mí, a Rusia ya le habrían ocurrido muchísimas cosas malas", asegura

"Nuestra delegación encabezada por (el asesor del Kremlin) Vladímir Medinski está dispuesta a presentar el memorándum a la delegación de Ucrania, dando las necesarias explicaciones (...) el próximo lunes, 2 de junio", señala.

En contraposición a las alusiones en Kiev y Occidente a Ginebra y el Vaticano como alternativas, Lavrov expresó su agradecimiento a Turquía por su "hospitalidad".

También recordó que la primera ronda concluyó con un acuerdo para un canje de prisioneros y un intercambio de documentos para lograr "un sólido arreglo".

Lee también Trump critica y llama "loco" a Putin tras últimos ataques contra Ucrania; asegura que medita sanciones a Moscú

Minutos antes, Medinski, aseguró que está listo para abrir ya negociaciones con Ucrania sobre el contenido del memorando de arreglo del conflicto y las condiciones para un alto el fuego.

Al ministro de Defensa ucraniano, "Rustem Umérov, le llamé y le propuse hoy una fecha y un lugar de reunión para el intercambio de los memorándum y la lista de condiciones para el cese de las hostilidades", dijo en su canal de Telegram.

El pasado 19 de mayo el presidente ruso, Vladimir Putin, propuso durante una conversación telefónica a su colega de Estados Unidos, Donald Trump, trabajar con Ucrania en una hoja de ruta para la futura firma de un tratado de paz y una lista de condiciones para declarar un alto el fuego.

Lee también Trump está "decepcionado" de Putin; le da dos semanas para demostrar si quiere la paz

Descartan reunión Putin-Zelensky

El Kremlin descartó la propuesta del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, de una reunión trilateral con Putin y Trump, para poner fin al conflicto que empezó hace más de tres años con la invasión rusa contra Ucrania.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que un encuentro de este tipo debería ser el resultado de "acuerdos concretos" entre Rusia y Ucrania.

Putin ya rechazó a principios de mes los llamados a reunirse con Zelensky en Turquía, antes de la reunión entre delegaciones de alto nivel de Rusia y Ucrania.

Lee también Hamas acepta acuerdo de alto al fuego con liberación de rehenes de Steve Witkoff; esperan respuesta de Israel

Zelensky afirmó que está listo para una reunión en cualquier formato, en declaraciones hechas el martes a los periodistas, pero que fueron difundidas este miércoles.

"Si Putin no se siente cómodo con una reunión bilateral, o si todos prefieren una reunión trilateral, no me molesta. Estoy listo para cualquier formato", planteó.

El presidente ucraniano se reunió este miércoles en Berlín con el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, que le prometió que su país ayudará a Ucrania a producir misiles sin restricciones de alcance.

Lee también Alemania permitirá a Ucrania fabricar armas de largo alcance; podrán usarse contra Rusia

Zelensky instó a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a invitarlo a participar en su próxima cumbre a finales de junio en los Países Bajos.

"Si Ucrania no está presente, sería una victoria para Putin", dijo el mandatario ucraniano, que en sus declaraciones hechas el martes reiteró su llamado a Estados Unidos a que imponga más sanciones a Rusia.