Rishi Sunak se perfila como nuevo premier británico

Londres.— El exprimer ministro Boris Johnson anunció ayer que no se postulará para encabezar al Partido Conservador, en un inesperado giro que deja la vía libre a su exministro de Finanzas, Rishi Sunak, para dirigir al Reino Unido.

El plazo para presentar solicitud vence hoy a las 14:00 horas y los aspirantes deben contar con al menos 100 patrocinios para presentarse. Johnson dijo tenerlos, pero añadió que optó por la unidad. “He llegado a la conclusión de que simplemente no sería lo correcto. No se puede gobernar con eficacia si no hay un partido unido en el Parlamento”, dijo en un comunicado.

Fiel a su estilo, aprovechó para “echarse flores”. De ser candidato, indicó, habría tenido “una buena oportunidad (...) de volver a Downing Street” y estar “bien situado” para liderar su campo en las legislativas previstas para dentro de dos años. Su retiro deja a Sunak como el principal favorito a convertirse en el próximo premier —el tercero este año— en un momento de agitación política y fuertes desafíos económicos. Podría ganar la contienda incluso el lunes.

Sunak —quien anunció su decisión de ser candidato horas antes de que Johnson dijera que no contenderá— es, hasta ahora, el único con más de los 100 simpatizantes necesarios. La otra candidata, la ministra de Relaciones con el Parlamento Penny Mordaunt, está lejos.

Se tenía previsto que Johnson tomara el lugar de Liz Truss, quien renunció la semana pasada después de que su paquete económico de recorte de impuestos causó agitación en los mercados financieros y socavó su autoridad en el partido gobernante. Johnson pasó el fin de semana intentando obtener apoyo de otros legisladores después de regresar de vacaciones por el Caribe, y sostuvo conversaciones con Sunak y Mordaunt.

El ministro de Estado para Irlanda del Norte Steve Baker, un antiguo aliado de Johnson e influyente político dentro del Partido Conservador, advirtió que un regreso de Johnson sería un “desastre garantizado”. Recordó que Johnson aún enfrenta una investigación en torno a si le mintió al Parlamento mientras encabezaba al gobierno sobre violar las restricciones referentes al Covid durante fiestas que realizó en Downing Street. De ser encontrado culpable, podría ser suspendido como legislador.

¿Revancha?

Sunak, de 42 años, quedó segundo detrás de Truss en la contienda de hace unos meses para ocupar el lugar de Johnson. “Habrá integridad, profesionalismo y rendición de cuentas en todos los niveles del gobierno que encabece y trabajaré día y noche para dar resultados”, dijo en un comunicado. Vía Twitter, Sunak, exbanquero y exministro del Tesoro de 2019 a julio pasado, dijo que “el Reino Unido es un gran país, pero nos enfrentamos a una profunda crisis económica”. Su aspiración, aseguró, es “enderezar nuestra economía, unir nuestro partido y actuar por nuestro país”.

Una vez que los candidatos hayan presentado su patrocinio, los 357 diputados conservadores votarán y, si quedan dos candidatos en liza, los miembros del partido deberán elegir mediante una votación por internet de aquí al 28 de octubre. En el caso de un solo candidato, como parece que será, éste entraría directamente en Downing Street a principios de semana.

Sunak trabajó en Goldman Sachs y fue un crítico del plan de recorte de impuestos de Truss. De ascendencia india, sería el primer premier británico proveniente de una minoría. Padre de dos hijas, está casado con Akshata Murty, hija de un magnate indio y de quien se dice es más rica de lo que era la reina Isabel II.