Londres. El rey británico, Carlos III, respondió al primer adelanto de las memorias del hermano de Diana de Gales, el conde Charles Spencer, sobre una supuesta conversación entre el entonces príncipe con su excuñado tras la muerte de "Lady Di", diciendo que "el duelo fraternal puede nublar la razón".

Un portavoz del Palacio de Buckingham indicó, a través de un comunicado, que, si bien la institución "por norma" no hace comentarios sobre libros, el rey Carlos III "es consciente de que el dolor del duelo fraternal puede nublar la razón, afectar al juicio y puede colorear la memoria de manera que otros no reconocen, incluso años después de una pérdida así".

Las palabras del monarca llegan justo después de que el tabloide británico Daily Mail publicase el primer fragmento por adelantado de las memorias de Spencer, "Swan Song: Diana, my sister" ('El canto del cisne: Diana, mi hermana'), sobre la vida de la fallecida princesa, antes de su lanzamiento el próximo martes 22 de septiembre.

"La olvidaremos muy pronto"

En este adelanto, Spencer asegura que durante una acalorada llamada telefónica con su excuñado después de la muerte de Diana, el entonces príncipe Carlos le dijo: "No se preocupe, la olvidaremos muy pronto".

Spencer explica que se opuso a que los hijos de Diana, los príncipes William (Guillermo) y Harry (Enrique), entonces de 12 y 15 años, encabezasen el cortejo fúnebre de su madre a un ayudante de la fallecida reina Isabel II y fue entonces cuando recibió la llamada en la que, según relata, Carlos "perdió los papeles".

"Por teléfono expresó lo que siempre he interpretado como un profundo desprecio por Diana y su horror ante el impacto que su muerte había tenido en el mundo", asegura Spencer en sus memorias.

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Ante las palabras del ahora monarca, el hermano de Diana le respondió que no podía creer lo que estaba oyendo y le colgó el teléfono.

El adelanto del libro termina aquí en esta ocasión, aunque el Daily Mail tiene previsto publicar más entregas en los próximos días sobre "una serie de otras afirmaciones extraordinarias sobre el matrimonio fallido de Diana y el príncipe Carlos", así como las consecuencias de su muerte.

Esas revelaciones, asegura el tabloide, "van a poner al Palacio de Buckingham bajo otra tormenta" cuando apenas ha amainado la ocasionada por el muy mediático retorno al Reino Unido del príncipe Harry, hijo menor de Diana y Carlos, y su esposa, Meghan Markle, desde California (Estados Unidos).

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Además, el lanzamiento viene precedido de un escándalo, pues el propio Daily Mail informó este miércoles de que se han robado cuatro ejemplares de las memorias del conde Spencer de un camión en Países Bajos, pese a las elevadas medidas de seguridad que se habían implementado para evitar posibles filtraciones antes de tiempo.

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ss/mcc