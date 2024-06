La casa donde la princesa Diana, Lady Di, conoció a Dodi Al-Fayed está a la venta por 13.89 millones de dólares (10.95 millones de libras esterlinas), indicaron medios internacionales.

The Times, periódico británico, recordó que "la princesa Diana solía referirse a su madrastra, Raine Spencer, como “Acid Raine”, una descripción fulminante que evoca imágenes de una malvada villana de cuento de hadas".

"La princesa Diana sentía tanta animosidad hacia su madrastra que, a los 28 años, atacó físicamente a Raine durante una pelea en Althorp cuando la familia estaba reunida allí para la boda de su hermano. "La empujé escaleras abajo, lo que me dio una enorme satisfacción", le dijo una vez la princesa a su entrenador vocal. "Quería estrangular a esa madrastra mía. Ella me causó mucho dolor", recordó el The Standard.

En 1976, "Raine se casó con el padre de Diana, John Spencer, después de que la madre de Diana, Frances, abandonara a la familia en circunstancias traumáticas cuando su hija" tenía 15 años.

Lady Di asistió a un almuerzo organizado por Raine en la casa en 1996 y conoció a Dodi y su padre, el propietario de Harrods, Mohammed Al-Fayed.

El tabloide Daily Mail recordó que "era la primera vez que la princesa y Dodi se conocían y durante los meses siguientes se les vio a menudo juntos, incluso en el yate de Al-Fayed en el sur de Francia". "La relación terminó el 31 de agosto de 1997 cuando Diana y Dodi murieron en un accidente automovilístico en un paso subterráneo de París, un suceso que conmocionó al mundo".

Casa de Lady Di: antiguos dueños dirigían una galería de arte

Raine, cinco años después de la muerte de Diana en 2002, vendió la propiedad de cinco habitaciones a una pareja que dirigía una galería de arte en Mayfair y la redujo a una casa más pequeña cerca de la embajada estadounidense.

Los coleccionistas de arte Alan y Mary Hobart, fundadores de Pyms Gallery en Marfair, se hicieron propietarios del 24 Farm Street y lo utilizaron como hogar y galería privada. La pareja organizó muchas fiestas brillantes, a las que asistieron muchas celebridades irlandesas, incluidas Bono y Terry Wogan. Alan murió en 2021 y Mary falleció a principios de este año, y la casa ahora está nuevamente en el mercado por primera vez en 22 años.

La cotización de la casa es la primera vez que sale al mercado en 22 años. Raine había heredado la casa tras la muerte de su marido Earl Spencer en 1992.

De acuerdo con el Daily Mail, la relación entre madrastra e hija mejoró tras el divorcio de Diana del príncipe Carlos y su alejamiento de sus deberes reales. Raine murió en 2016.

Danis Arif, jefe de ventas de Mayfair en Chestertons, dijo que las conexiones reales de la casa atraerán el interés de compradores extranjeros, recordó el tabloide británico. "Con sus conexiones aristocráticas y reales, anticipamos un interés significativo en esta casa por parte de compradores exigentes de todo el mundo".

Según la descripción que hace el medio: "la casa cuenta con dos salas de recepción, una biblioteca y un salón. Distribuida en tres plantas, también cuenta con ascensor y dos patios exteriores en la planta baja y semisótano".

