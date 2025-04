La censura no existe

El concierto de Luis Conriquez, en el palenque de la feria de Texcoco, terminó con muebles e instrumentos destrozados y el recinto desalojado cuando se negó a cantar algunos de sus corridos más conocidos. “Por no tener varo me despreciaron”, dice una de sus letras . “Ahora me ven firme. En un deportivo haciendo billetes, y muchos business. … Despacio subí un que otro escalón. Y ahora soy quien soy … Cuento con muy buen respaldo. Cártel Sinaloense, puro Chapo. Y pronto andaremos por el rancho patrullando sin descanso.” “De tanta guerra por acá. Las calles de Tijuana parecen infierno”, dice otras de las canciones que no cantó ese día debido a las advertencias de las autoridades de ser castigado hasta con 6 meses de cárcel en caso de hacer “apología del delito” durante el espectáculo.

En Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Quintana Roo, Nayarit, Jalisco, Querétaro, Estado de México y Michoacán, existen prohibicion es para impedir que se haga “apología del delito” a través de corridos relacionados con el narcotráfico. Las penas van desde multas hasta encarcelamiento. Aguascalientes, por ejemplo, incluyó en el Código Penal multas sanciones de más de 100 mil pesos y un año de encarcelamiento a quien exalte, glorifique, o justifique a personas vinculadas con la delincuencia organizada, el uso de armas o narcotráfico. A nivel federal, se discute también una iniciativa similar. “Quien en expresiones tales como películas, series de televisión, música, obras de teatro, videojuegos o cualquier otra expresión mediática realice apología de delitos, es decir, promueva, glorifique o justifique la comisión de conductas ilícitas, de manera que favorezca su imitación para llevar a cabo tales actos, será sancionado sin perjuicio de la responsabilidad civil derivada de los daños ocasionados por la difusión de estos contenidos”, diría el nuevo artículo 208 del Código Penal Federal en caso de aprobarse la reforma.

Pero a pesar del uso explícito del derecho penal, el oficialismo niega que se trata de una prohibición o de censura. “ Esta iniciativa no prohíbe nada ”, sostuvo Arturo Ávila, autor de la iniciativa. (¿Quién le explica que sancionar penalmente una conducta es prohibirla?). “Lo que estamos planteando es que las letras no hagan apología de las drogas, de la violencia, de la violencia contra las mujeres … queremos que se haga una conciencia social en nuestro país y que, poco a poco, dejen de construirse los corridos, los corridos tumbados, las bandas, etcétera, vinculados con estos temas”, dijo Claudia Sheinbaum sobre el tema.

“Pasamo' por el barrio por hierba. Ponlo en la hookah pa que se disuelva”, canta Karol G. “Te sacaré un susto por racista y culero … pinche gringo puñetero”, canta Molotov. “Solo falta un millón de primaveras. Después de eso, ya no vuelvo a molestarte”, dice la canción de Vicente Fernández. ¿Apología del consumo? ¿Amenazas? ¿Discriminación? ¿Acoso? Los Bandidos de Rio Frío, de Manuel Payno; La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes; Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor; Amores Perros, de González Iñárritu, ¿serán sancionados por hacer apología de la violencia? Podemos llenar estas páginas de ejemplos de música, películas y obras de teatro que hablan violencia, discriminación y odio contra mujeres, niños, personas mayores y homosexuales; en las que se consumen sustancias ilícitas o muestran a autoridades que extorsionan; historias de ladrones y homicidas cuyos crímenes quedan impunes. Corresponderá a nuestras autoridades impolutas decidir qué arte y qué cultura es buena, aceptable, correcta y cuál, en cambio, merece cárcel, etiquetándola como “apología del delito”.

Vivimos en el país de la impunidad, donde solo 6% de los delitos cometidos se sancionan ; en el país donde las buscadoras encuentran sitios de exterminio humano y entrenamiento del crimen organizado que el gobierno niega. Vivimos en el país de los tanques militares y soldados armados con rostros cubiertos en las calles, de la criminalización de usuarios de sustancias ilícitas y el uso extendido de la prisión preventiva oficiosa. La violencia , la impunidad y los desaparecidos no existen, dice el gobierno, y ahora tampoco se puede cantar de ello.

El arte es reflejo de la sociedad. La música, el cine, la danza y otras formas artísticas cuentan lo que somos, hemos sido, aspiramos a ser o nos duele. Muestran lo que nos gusta y lo que quisiéramos cambiar. El gobierno sabe que la censura no va a disminuir el consumo de sustancias, la violencia o la delincuencia organizada; que lejos de ser es una vía para la paz, lo es para la construcción de un Estado más autoritario. Y aunque se diga que en México la censura no existe, “ La censura no existe, mi amor, la censura no …”.

Doctora en derecho. @cataperezcorrea