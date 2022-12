Revienta en Berlín el mayor acuario cilíndrico del mundo con mil 500 peces tropicales

Berlín.- El AquaDom, el acuario cilíndrico más grande del mundo y ubicado en el hotel Radisson Collection de Berlín, reventó esta mañana aparentemente por deterioro del material y derramó un millón de litros de agua de su interior, además de mil 500 peces tropicales.

La alarma se desató sobre las 5:45 de la mañana (4:45 GMT), al escucharse un ruido muy fuerte, parecido a una explosión procedente del acuario en forma de columna a lo largo de seis plantas del hotel, según la cadena regional de radiotelevisión Rbb.

Después reventó su estructura y saltaron por los aires puertas y ventanas interiores del establecimiento, mientras llegaban al hotel alrededor de un centenar de efectivos del cuerpo de bomberos, más otros 100 policías, y se procedía a evacuar a sus cerca de 300 huéspedes.

Hasta ese momento, las personas no se habían podido hacer una idea de la magnitud de los daños. Unos periodistas de la AFP observaron por la mañana que había objetos rotos en el suelo helado, frente a la entrada abierta del establecimiento.



A huge aquarium that held one million liters of water and around 1,500 tropical fish burst in Berlin Friday, leaving scenes of destruction at a tourist attraction and injuring two people. https://t.co/el5MgGwsF2 pic.twitter.com/I7o5csx2US

— ABC News (@ABC) December 16, 2022