Rescatan en Turquía a niña de 7 años que durante 17 horas protegió la cabeza de su hermanito, tras terremoto

Rescatistas están haciendo esfuerzos sobrehumanos para sacar a sobrevivientes de los terremotos que impactaron en lunes en Turquía y en Siria y quedaron atrapados entre los escombros de edificios o viviendas que colapsaron.

La cifra de muertos supera ya los 7 mil 300; sólo en Turquía, al menos 5 mil 434 personas perdieron la vida, y más de 20 mil resultaron lesionadas.

Entre las historias de rescates, este martes se dio a conocer una que se volvió viral y ha conmovido a miles de personas. Fue la activista Shehr Bano la que difundió el caso. Se trata de una niña de siete años que quedó atrapada entre los escombros en una localidad no identificada de Turquía. Con ella, quedó atrapado su hermanito menor.

Para protegerlo, la pequeña mantuvo su brazo sobre la cabeza de su hermanito, durante 17 horas, mientras los rescatistas intentaban acceder a ellos.

“Señor, si me rescata a mí y a mi hermano, seremos sus esclavos el resto de nuestras vidas”, dice la pequeña al hombre que retira piedras para poder sacar a los pequeños, según tuiteó la activista e influencer.



The little girl said to the rescuer that, sir, if you rescue me and my brother ... we will become your slaves for the rest of our lives#TurkeyEarthquake #Turkey #earthquake pic.twitter.com/PUBXyiKYgH

— Shehr Bano Official (@OfficialShehr) February 7, 2023