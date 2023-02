Reportan tiroteo en centro comercial de El Paso, Texas

La tarde de este miércoles se reportó un tiroteo cerca de las 5:10 p. m. en el Cielo Vista Mall, en El Paso, Texas. En respuesta, hubo una gran presencia policial llegando al estacionamiento, así como ambulancias.

Múltiples agencias respondieron a la escena, informaron las autoridades. "La escena en el centro comercial aún está activa, evite el área. Múltiples agencias respondiendo a la zona", tuiteó la policía.

Informes no confirmados mencionan que el saldo era de una muerte en el incidente y cuatro personas heridas, reportó KTSM, afiliada a NBC.



Mall scene is still active please avoid the area. Multiple agencies responding to the area.

— EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) February 16, 2023