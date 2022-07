Mujer desata tiroteo en aeropuerto de Dallas

Una mujer de 37 años disparó varias veces con un arma de fuego cerca de un mostrador de boletos de avión en el aeropuerto Love Field de Dallas, antes de que agentes policiales le dispararan, informó la policía.

En una conferencia de prensa poco después del mediodía del lunes, el jefe de la policía de Dallas, Eddie García, dijo que la mujer se cambió de ropa en un baño antes de acercarse a un mostrador de boletos y disparar un arma hacia el techo, aparentemente. No está claro cuál era el blanco de los disparos, o la motivación, dijo García, de acuerdo con el medio WFAA.

Los disparos ocurrieron alrededor de las 10:59 de la mañana, hora local. Poco después de disparar su arma, un agente policial le disparó a la mujer en las piernas. Al parecer, no hay ninguna otra persona lesionada en el tiroteo.

Una parte del aeropuerto fue evacuada debido a este tiroteo.

Videos compartidos en redes sociales muestran a personas en el aeropuerto ocultándose, después de que se les pidió: “¡Corran!”.

Breaking: Dallas Love Field Airport in Dallas, Texas, is on lockdown due to reports of a shooting. pic.twitter.com/Ude1LxLNMN

