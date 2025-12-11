Más Información
"La gente ya no quiere otro Monreal, nos agotamos el apellido", admitió Ricardo Monreal al hablar de la gubernatura de Zacatecas
Dan libertad condicional a dos exservidores implicados en "Estafa Maestra"; deben pagar 62 mdp por reparación del daño
Sheinbaum prevé que con Acuerdo Nacional Contra la Extorsión disminuya este delito; vamos a avanzar mucho más, dice
Fe que desafía límites en la México-Puebla; miles caminan hacia La Villa entre devoción, mandas y agradecimientos
Corte ampara a dos mujeres musulmanas para obtener pasaporte sin quitarse velo en toma de foto; resalta “libertad religiosa”
Buque petrolero será llevado a puerto de EU; Venezuela tacha de "robo" flagrante y un acto de "piratería internacional"
Desalojan 20 viviendas tras fuga de combustible en Atotonilco de Tula, Hidalgo; chorro de hidrocarburo supera los 20 metros de altura
Un terremoto de magnitud 6.7 sacudió este viernes el norte de Japón y generó una alerta de tsunami, informó el servicio meteorológico local, pocos días después de que un sismo de 7.5 en la misma región causara al menos 50 heridos.
Lee también Suman 30 heridos tras sismo de 7.5 al norte de Japón; piden a población prepararse para evacuar
La Agencia Meteorológica Nipona, que revisó alza su estimación inicial de una magnitud 6.5, emitió una advertencia por olas de tsunami de hasta un metro de altura que podrían azotar la costa norte sobre el Pacífico.
En breve más información.
desa
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]