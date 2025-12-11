Más Información

"La gente ya no quiere otro Monreal, nos agotamos el apellido", admitió Ricardo Monreal al hablar de la gubernatura de Zacatecas

"La gente ya no quiere otro Monreal, nos agotamos el apellido", admitió Ricardo Monreal al hablar de la gubernatura de Zacatecas

Leyendas de México y Brasil se enfrentarán en el Estadio Azteca; ¿Cuándo será el partido?

Leyendas de México y Brasil se enfrentarán en el Estadio Azteca; ¿Cuándo será el partido?

Dan libertad condicional a dos exservidores implicados en "Estafa Maestra"; deben pagar 62 mdp por reparación del daño

Dan libertad condicional a dos exservidores implicados en "Estafa Maestra"; deben pagar 62 mdp por reparación del daño

Sheinbaum prevé que con Acuerdo Nacional Contra la Extorsión disminuya este delito; vamos a avanzar mucho más, dice

Sheinbaum prevé que con Acuerdo Nacional Contra la Extorsión disminuya este delito; vamos a avanzar mucho más, dice

Fe que desafía límites en la México-Puebla; miles caminan hacia La Villa entre devoción, mandas y agradecimientos

Fe que desafía límites en la México-Puebla; miles caminan hacia La Villa entre devoción, mandas y agradecimientos

Corte ampara a dos mujeres musulmanas para obtener pasaporte sin quitarse velo en toma de foto; resalta “libertad religiosa”

Corte ampara a dos mujeres musulmanas para obtener pasaporte sin quitarse velo en toma de foto; resalta “libertad religiosa”

México y EU celebran reunión de seguridad; revisan cooperación fronteriza

México y EU celebran reunión de seguridad; revisan cooperación fronteriza

Ernestina Godoy anuncia plan estratégico de procuración de justicia; subraya autonomía de la FGR

Ernestina Godoy anuncia plan estratégico de procuración de justicia; subraya autonomía de la FGR

Buque petrolero será llevado a puerto de EU; Venezuela tacha de "robo" flagrante y un acto de "piratería internacional"

Buque petrolero será llevado a puerto de EU; Venezuela tacha de "robo" flagrante y un acto de "piratería internacional"

Frente frío 20 congela este 11 y 12 de diciembre; conoce los estados afectados

Frente frío 20 congela este 11 y 12 de diciembre; conoce los estados afectados

Desalojan 20 viviendas tras fuga de combustible en Atotonilco de Tula, Hidalgo; chorro de hidrocarburo supera los 20 metros de altura

Desalojan 20 viviendas tras fuga de combustible en Atotonilco de Tula, Hidalgo; chorro de hidrocarburo supera los 20 metros de altura

UIF "exprime" al círculo cercano de "Limones"; bloquea empresas fachada y cuentas de allegados al secretario de la CATEM

UIF "exprime" al círculo cercano de "Limones"; bloquea empresas fachada y cuentas de allegados al secretario de la CATEM

Un terremoto de magnitud 6.7 sacudió este viernes el norte de y generó una alerta de tsunami, informó el servicio meteorológico local, pocos días después de que un sismo de 7.5 en la misma región causara al menos 50 heridos.

Lee también

La , que revisó alza su estimación inicial de una magnitud 6.5, emitió una advertencia por olas de tsunami de hasta un metro de altura que podrían azotar la costa norte sobre el Pacífico.

En breve más información.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡NO TE CONFÍES! Última fecha para COBRAR tu aguinaldo y la multa que pagará tu jefe si no te deposita a tiempo. Foto: Canva

¡NO TE CONFÍES! Última fecha para COBRAR tu aguinaldo y la multa que pagará tu jefe si no te deposita a tiempo

Urgente: tu banco te limitará las transferencias si no activas esta opción antes del 1 de enero. Foto: iStock / fizkes

Urgente: tu banco te limitará las transferencias si no activas esta opción antes del 1 de enero

¡Última Oportunidad! Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar cierra registro el 13 de diciembre. Foto: Banco del Bienestar

¡Última Oportunidad! Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar cierra registro el 13 de diciembre.

Visa americana. iStock/ Drazen Zigic

¿Quieres tu visa americana rápido? Descubre cuál es la ciudad con el trámite más ágil

iStock/ YakobchukOlena

¿Viajas a Estados Unidos? Lo que debes saber para pasar Migración sin problemas esta Navidad