Reportan sismo de 7.8 grados en Turquía

Un sismo de 7.8 grados afectó al sur de Turquía, según reportó el servicio geológico de EU.

El terremoto, de profundidad de 10 kilómetros, tuvo su epicentro cerca de la ciudad de Gaziantep, según un informe del Centro Helmholtz GFZ de Potsdam.

Este sismo se produjo a unos 30 kilómetros al oeste-noroeste de Gaziantep y a 114 kilómetros al norte-noroeste de Alepo (Siria).

El movimiento fue sentido también en Líbano, Siria y Chipre, según corresponsales de AFP.

Las autoridades turcas no han reportado muertos o heridos, pero los videos publicados en redes sociales muestran edificios destruidos en varias ciudades del sureste del país, tras el movimiento telúrico.



Multiple apartment buildings have collapsed after a powerful earthquake in southern Turkey pic.twitter.com/wydrBj94RL

— BNO News (@BNONews) February 6, 2023