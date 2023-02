Reportan que 600 mil migrantes han sido liberados en EU sin tener una fecha de audiencia en la corte

Casi 600 mil migrantes que cruzaron la frontera de Estados Unidos desde marzo de 2021 han sido liberados, sin cargos ni tener una fecha para comparecer ante los tribunales, reporta NBC News.

Muchos de los indocumentados viven en las sombras, sin poder trabajar y sin saber que están pasando su fecha límite de un año para solicitar asilo, menciona el medio,

A fines de marzo de 2021, cuando comenzó a aumentar la cantidad de indocumentados que llegaban a la frontera sur, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) comenzó a liberar a los inmigrantes con lo que se conoce como un "aviso de presentacion", diciéndoles que vayan a una oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en lugar de realizar un "aviso de comparecencia", que indica a los migrantes cuándo comparecer ante el tribunal para determinar si serán deportados o se les otorgará protección para permanecer legalmente en suelo estadounidense, detalla NBC.

Después, surgieron informes de que muchos migrantes no se presentaban en las oficinas de ICE para recibir citas en la corte.

Entonces, ICE comenzó un nuevo programa en julio de 2021, según un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, conocido como Parole Plus Alternatives to Detention o Parole Plus ATD. El proyecto permitía liberar a los migrantes sin cargar documentos mientras se rastreaba su paradero con monitores de tobillo, haciendo check-in en una app o telefónicamente.

Entre fines de marzo de 2021 y fines de enero de 2023, más de 800 mil migrantes fueron liberados con Avisos de Presentación o Libertad Condicional Plus ATD. Alrededor de 214 mil de ellos finalmente recibieron documentos de acusación con fechas de corte, según datos obtenidos por NBC News, lo que significa que aproximadamente 588 mil no sabían cuándo o dónde presentarse para sus audiencias de asilo.

"Quieren pedir asilo con urgencia"

“Muchas de las personas que están aquí, realmente quieren pedir asilo con urgencia. Quieren que su caso sea escuchado lo antes posible. No quieren estar en el limbo”, dijo Karlyn Kurichety, directora legal de Al Otro Lado, una organización de defensa de los inmigrantes.

Jeremy McKinney, abogado de inmigración y presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, también declaró que es difícil para los migrantes que no han sido ingresados ​​formalmente en el proceso judicial mantener a ICE informado de su ubicación si cambian de dirección, lo que hace que sea más difícil ver a través de un caso de asilo y más difícil para el gobierno controlar migrantes que cruzan.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo: “El DHS sigue procesando de forma segura, eficiente y eficaz a las personas que se encuentran en la frontera. Debido al aumento del número de migrantes, los componentes del DHS pueden facilitar la liberación provisional de los no ciudadanos que se colocan en los procedimientos de expulsión en espera de los próximos pasos en sus procedimientos de inmigración.

"Los individuos que son puestos en libertad provisional continúan con sus procedimientos de expulsión de inmigración, y tienen estrictos requisitos de presentación de informes".

Con información de NBC News

