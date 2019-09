Reportan descarrilamiento e incendio de tren en Illinois

El descarrilamiento de un tren en Dupo, Illinois provocó un gran incendio en algunos de los vagones, según reportan medios locales.

Hasta el momento se desconoce el contenido de la carga del tren, así como si hay personas lesionadas.

Según un medio local, el tren pertenece a la empresa Union Pacific.

Alrededor de media hora después de que comenzara el incendio en el tren, las escuelas de la localidad fueron evacuadas Columbia High School.

Videos en redes sociales muestran la gran nube de humo negro que cubre el área afectada.



#BREAKING: A train derails in Dupo, Illinois, sending large black plumes of smoke in the air.

• First responders are on scene battling blaze.

• Smoke can be seen in downtown St. Louis, Missouri.

• No immediate reports of any deaths or injuries. pic.twitter.com/k48pBQV17k

— Elma Aksalic (@ElmaAksalic) September 10, 2019