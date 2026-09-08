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Londres.- Más de 600 vuelos fueron cancelados el martes debido a un problema técnico en el sistema de control del tráfico aéreo del Reino Unido, que causó interrupciones en los principales aeropuertos de todo el país, informó el sitio web de monitoreo de vuelos Flightradar24.
El Servicio Nacional de Tráfico Aéreo indicó que se había identificado un problema en su sistema de procesamiento de vuelos y que ingenieros trabajan con urgencia en el asunto, que estaba afectando a los vuelos en todo el Reino Unido.
En una actualización, señaló que “hemos implementado una solución y nuestro sistema de vuelos está empezando a recuperarse”.
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Al menos 625 vuelos hacia y desde aeropuertos del Reino Unido, incluido el Heathrow de Londres, fueron cancelados, afectando a servicios operados por múltiples aerolíneas, entre ellas British Airways, EasyJet, KLM y Lufthansa, según Flightradar24.
Algunos pasajeros recurrieron a las redes sociales para quejarse de haber quedado atrapados en la pista durante horas, antes de que sus vuelos fueran finalmente cancelados. Muchos expresaron frustración por la falta de comunicación por parte de las aerolíneas.
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Los aeropuertos afectados incluyeron Stansted y City en Londres, así como aeropuertos en Manchester, Birmingham, Gatwick y Escocia . Advirtieron a los pasajeros que verificaran el estado de su vuelo con su aerolínea.
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El sitio web del Aeropuerto de Heathrow mostraba que muchos vuelos de corta distancia con salida hacia destinos europeos el martes fueron cancelados o sufrieron retrasos.
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Los vuelos de llegada no parecían verse afectados. Hasta el momento estaba claro qué causó el problema técnico.
mcc
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