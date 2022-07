Reportan al menos 4 muertos tras tiroteo en centro comercial en Indiana

Un tiroteo en un centro comercial en Indiana dejó al menos cuatro muertos otros tantos heridos, informó hoy la televisora Fox 59.

Autoridades confirmaron al medio la cifra de muertos y que habría varios heridos en el tiroteo ocurrido en el centro comercial Greenwood Park.

La policía respondió a una alerta de tiroteo alrededor de las 18:00 horas.

Lee también: Recuperan más de mil 300 cuerpos de civiles en Kiev, abatidos en su mayoría a tiros

Un reportero de 13News, filial local de la NBC, informó que según fuentes policiales, el tirador murió. No se dieron detalles sobre las circunstancias del deceso.

Los testigos dijeron al medio que habían oído una ráfaga de disparos procedentes del interior del área de comida del centro comercial.

CONFIRMED INFORMATION FROM POLICE ON THE INCIDENT AT GREENWOOD PARK MALL:

Police are investigating at shooting at the mall

At least 2 people dead

At least 2 others wounded

We are waiting to get more information from police on scene. pic.twitter.com/HEZcRqDH0g

— Lindsey Eaton (@LindseyEatoNews) July 17, 2022