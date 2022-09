Un incendiario libro titulado "Revenge: Meghan, Harry And The War Between The Windsors" reveló un pasaje que en su momento encendió el fuego cruzado entre Meghan Markle y la familia de su esposo, el príncipe Harry, pues a la reina Isabel II se le acuñó una frase que habría dicho el día del funeral de Felipe de Edimburgo el 9 de abril de 2021, quien era esposo.

De acuerdo con el biógrafo Tom Bower, la soberana del Reino Unido expresó alivio de que la esposa de su nieto no fuera a tan solemne evento familiar.

"Gracias a Dios que Meghan no viene", habría dicho la monarca a sus ayudantes, de acuerdo con fuentes anónimas que hablaron para el escritor. La obra " Venganza: Meghan, Harry y la guerra entre los Windsor" que salió a la venta el pasado 21 de julio, promete ser una bomba entre ambos bandos.

Esta frase causó tal impacto que, según medios, hasta se lanzaron a la venta playeras con las supuestas palabras de la Reina. El año pasado se dio a conocer que la actriz estadounidense y duquesa de Sussex anunció que no iría al servicio fúnebre porque "no quiere ser el centro de atención".

La misa en memoria del príncipe Felipe quien falleció a los 99 años de eda y era abuelo de Harry, se llevó a cabo el 17 de abril de 2021 y estuvieron presentes los miembros más cercanos al duque debido a la pandemia ocasionada por el Covid-19.





Les niegan a Meghan Markle y al príncipe Harry un lugar en balcón del palacio de Buckingham

Por si fuera poco, Tom Bower aseguró en su libro que Meghan Markle y el príncipe Harry demandaron a la reina Isabel II un lugar en el balcón del palacio de Buckingham durante las festividades por su Jubileo de Plata, pero sus exigencias fueron rechazadas nada más y nada menos que por Carlos de Gales, papá de Harry.

Frente a estas declaraciones, ni los voceros de Buckigham ni los de Clarence House quisieron hacer comentarios al respecto.

