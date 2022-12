Registran tiroteo afuera de una escuela en Chicago

Un tiroteo cerca de una escuela secundaria en Chicago dejó tres adolescentes baleados y uno muerto.

Los bomberos locales dijeron que las víctimas recibieron los disparos cerca de la escuela secundaria Benito Juárez, en el vecindario de Pilsen.

Un joven de 16 años fue declarado muerto en el lugar. Otro de la misma edad fue llevado al hospital Stroger en estado crítico. Uno tercero y una mujer de la misma edad también fueron trasladados a ese centro médico con lesiones que no ponen en peligro la vida, reportó KABC-TV.

Los bomberos informaron que el tiroteo ocurrió afuera del plantel y que una de las víctimas corrió adentro durante el incidente.

El portavoz de la policía de Chicago, Tom Ahern, confirmó que la balacera ocurrió afuera de la escuela y agregó que las autoridades emitieron un "todo despejado" para los estudiantes que aún estaban dentro del recinto, indicó NBC Chicago.

BREAKING: Four individuals have been shot in the vicinity of Benito Juarez High School in the 1400 blk of W. Cermak @ChicagoCAPS12. All victims have been transported to area hospital. Conditions unknown. PIO on scene. Media staging Cermak and Laflin. #ChicagoPolice

— Tom Ahern (@TomAhernCPD) December 16, 2022