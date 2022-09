Rechazan anexiones anunciadas por Rusia

Moscú.— El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció la independencia de las regiones sureñas ucranianas de Khersón y Zaporiyia, paso previo a su anexión por parte de Rusia. Con Donetsk y Lugansk, cuya independencia fue reconocida por Putin en febrero pasado, suponen en torno a 15% del territorio de Ucrania o 100 mil kilómetros cuadrados, un tamaño similar al de países como Hungría y Portugal.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a periodistas que las cuatro regiones de Ucrania se integrarían a Rusia durante una ceremonia este viernes en el Kremlin a la que asistirá Putin, quien se espera que pronuncie un importante discurso. Peskov dijo que los administradores prorrusos de las regiones firmarían tratados para unirse a Rusia en el ornamentado Salón de San Jorge del Kremlin. La capital rusa se preparaba para los festejos por la anexión, incluyendo un concierto frente a la presidencia.

Pero mientras el mandatario ruso celebraba su éxito, en Ucrania el presidente Volodimir Zelensky convocó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que vota hoy una resolución condenando los “referéndums”, indicó la presidencia francesa del Consejo.

El secretario general de la ONU, António Guterres, señaló que “cualquier decisión de proceder con la anexión de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Khersón y Zaporiyia no tendrá valor legal y merece ser condenada”. Dichas anexiones, dijo, violan la Carta de la ONU y van en contra “de todo lo que la comunidad internacional debe defender. Es una peligrosa escalada. No tiene sitio en el mundo moderno. No debe permitirse”. La Unión Europea (UE) se opuso enérgicamente. “Es absolutamente inaceptable”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores checo, Jan Lipavsky, cuyo país ocupa la presidencia temporal de la UE. “Rechazamos tal anexión unilateral basada en un proceso completamente falsificado sin legitimidad”. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dijo que las medidas de Rusia eran “lo opuesto a la paz”. Incluso China, gran aliado de Moscú, pidió que se respete “la integridad territorial de todos los países”. Estados Unidos y sus aliados prometieron aún más sanciones contra Rusia y ofrecer millones de dólares en apoyo adicional para Ucrania. El presidente Joe Biden prometió que “nunca, nunca, nunca” reconocerá los resultados de los referéndums “orquestados por Rusia” en Ucrania, que calificó de “violación flagrante” de los principios internacionales.

Putin pretende movilizar a los territorios anexionados a los reservistas que convocó. La prensa y muchos rusos en redes sociales informaron de la movilización de personas mayores, estudiantes, enfermos o personas sin experiencia militar. La movilización desató manifestaciones y la huida de miles de hombres al extranjero. “Esta movilización suscita muchas interrogantes. Hay que corregir todos los errores, y actuar de forma que no vuelvan a suceder”, dijo Putin en una reunión por videoconferencia con su Consejo de Seguridad.

Putin mencionó la conscripción de padres de familias numerosas, de personas aquejadas de enfermedades graves o de avanzada edad, casos que en virtud de la ley deberían estar exentos. Peskov admitió el lunes que hubo “errores” en la movilización, que concierne a 300 mil reservistas con experiencia militar previa o competencias útiles.

También ayer crecieron las denuncias de sabotaje de dos oleoductos rusos en el fondo del mar Báltico que suministraban gas natural a Europa. Peskov afirmó que “parece un ataque terrorista, probablemente realizado a nivel estatal”. La OTAN advirtió que tomaría represalias por cualquier ataque a infraestructura crítica de sus 30 países miembros y se unió a otros sectores al citar el sabotaje como la causa probable del daño.