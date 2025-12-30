Más Información
Tren Interoceánico: Tras dictamen técnico deberá realizarse un deslinde, dice Sheinbaum; FGR determinará responsabilidades, indica
Tren Interoceánico: 36 personas continúan hospitalizadas; Zoé Robledo destaca que muchos pacientes fueron dados de alta
Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO
Tren Interoceánico: Sheinbaum asegura que habrá reparación integral del daño a víctimas; avanza FGR con investigación
Hasta 400 mil pesos recibirán familiares de fallecidos en el Tren Interoceánico; deberán presentar boleto para cobrar seguro
Accidente del Tren Interoceánico deja a Doña Jovita sin dos hijas y un yerno; "querían ir a conocer y pasear", menciona
Fiscalía de Veracruz ha usado el delito de terrorismo en al menos cuatro casos; organizaciones condenan uso para inhibir el ejercicio periodístico
Eurostar anunció que reanudará los servicios de tren tras la suspensión durante varias horas de todos los trayectos entre Londres, París, Ámsterdam y Bruselas debido a un problema técnico en el túnel bajo el Canal de la Mancha.
“Como el Eurotúnel se ha reabierto parcialmente, empezaremos a reanudar los servicios. El problema con el suministro eléctrico de catenaria persiste y recomendamos encarecidamente a todos nuestros pasajeros posponer su viaje para otra fecha”, señaló en un comunicado en su sitio web.
