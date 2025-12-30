Eurostar anunció que reanudará los servicios de tren tras la suspensión durante varias horas de todos los trayectos entre Londres, París, Ámsterdam y Bruselas debido a un problema técnico en el túnel bajo el Canal de la Mancha.

“Como el Eurotúnel se ha reabierto parcialmente, empezaremos a reanudar los servicios. El problema con el suministro eléctrico de catenaria persiste y recomendamos encarecidamente a todos nuestros pasajeros posponer su viaje para otra fecha”, señaló en un comunicado en su sitio web.

