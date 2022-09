¿Realizan rituales satánicos en Buckingham? Esto es lo que sabemos

Bogotá.- Un video no muestra a un niño escapando desnudo por una ventana del palacio de Buckingham, donde se estarían haciendo "rituales satánicos", las imágenes virales corresponden a una campaña promocional de la serie estadounidense "The Royals" en 2015.

Usuarios en Twitter, Facebook y TikTok difundieron una grabación en la que una persona desnuda desciende de la ventana de un edificio señorial utilizando una sábana blanca y en la que también aparecen dos turistas viendo consternados la escena desde lejos.



Las publicaciones aseguran que se trata de un menor de entre "13 y 15 años" que escapa del palacio de Buckingham, donde tendrían lugar "rituales satánicos" y pederastia.

Días después de la muerte de la reina Isabel II el pasado día 8 en Balmoral (Escocia), los mensajes virales coinciden con las teorías del grupo conspiranoico estadounidense QAnon, que sostiene que las élites secuestran a niños para comérselos y beberse su sangre.

"Ahora que la Reina Isabel II ha muerto les recuerdo que la élite psicópata realiza rituales pedófilos satánicos. Obviamente no hay muchas pruebas de ello. Pero que no haya muchas, no quiere decir que no haya ninguna", dice un tuit con 1.481 "me gustas" y 788 "retuits".

Lo cierto es que el video forma parte de una campaña promocional de la serie estadounidense "The Royals" de 2015.

Una búsqueda inversa de la imagen demuestra que el video ya fue compartido en medios digitales en 2015, pero algunos solo informaban de su viralidad, sin precisar si era cierto o falso.



Por otra parte, el Daily Mail informó entonces que la Policía Metropolitana o el servicio de ambulancias de Londres no había recibido ninguna denuncia por una situación de ese tipo o por un hombre con heridas graves después de caer del palacio de Buckingham.

Unos días después de su filtración, el medio "E'News" reveló que las imágenes -que entonces obtuvieron 1 millón de visualizaciones en YouTube- eran en realidad parte de la campaña promocional de la serie "The Royals", producida por "E' Entertainment Television", que trata sobre el día a día de una familia real británica ficticia.

La campaña promocional también incluyó la creación del tabloide falso "D-Throned" que cubría noticias de la corona británica televisiva y que incluso estuvo nominada a los premios Shorty de comunicación.

La muerte de la reina y las teorías Qanon

Las publicaciones falsas tienen la marca del colectivo conspiranoico QAnon en cuanto se centran en algunos de sus temas favoritos, como el tráfico de menores, la pedofilia, o las "satánicas intenciones" de una élite odiada.

EFE Verifica ha desmentido otras desinformaciones de QAnon en el pasado, como las publicaciones que afirman que el Titanic no se hundió o que la pandemia de la Covid-19 fue planificada.

En resumen, un video no muestra a un niño escapando desnudo por una ventana del palacio de Buckingham, las imágenes virales corresponden a una campaña promocional de la serie estadounidense "The Royals" en 2015.

