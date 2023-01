Randy González, estrella de TikTok, pierde la batalla contra el cáncer

El tiktoker Randy González, un papá de Texas, falleció a los 35 años por cáncer de colon. Su madre Beatrice González y su hermano David informaron de la noticia a medios de Estados Unidos.

David le dijo a CBS News que su hermano fue puesto en cuidados paliativos la semana pasada y que murió el miércoles. TMZ informó por primera vez del deceso.

González y su hijo Brice se hicieron famosos en TikTok por sus divertidas comedias y bailes de padre e hijo.

"Al principio, éramos un poco tímidos, pero salimos de ese caparazón porque la gente ama mucho a Brice y luego aman al dúo de padre e hijo, así que dijimos: '¡Vamos! ¡Hagámoslo!'", le dijo González a "Good Morning America" ​​en 2020 sobre el surgimiento de "Enkyboys". Sumaron 15.8 millones de seguidores en la plataforma de videos TikTok y casi 300 millones de "Me gusta".

"Usar la situación para crear conciencia"

Cuando le informaron de su diagnóstico, el papá declaró: "Me lo guardé para mí y sentí que era egoísta porque no quería contarles a todos (...) porque era personal. Pero siento que puedo usar mi situación para crear conciencia sobre los hombres jóvenes como yo, porque sólo tengo 34, y dicen que es muy raro que un joven como yo tenga cáncer de colon", dijo González en el video en ese momento, y agregó que un médico le había dicho que tenía una expectativa de vida de entre dos y cinco años. "No sabía cómo tomarlo. Ya sabes, fue devastador", continuó.

En el video, González también habló sobre uno de sus síntomas iniciales que lo llevaron a ver a un médico en primer lugar: "Tenía un problema con la parte superior del abdomen y siempre tenía dolor (...) Y afortunadamente, mi esposa me dijo que me hiciera una colonoscopia porque me iban a hacer una EGD [esofagogastoduodenoscopia] en la garganta porque pensaron que era una úlcera o algo así. Pero, para resumir, quería crear conciencia sobre el cáncer de colon que los jóvenes se inicien, que se vayan a revisar en edades tempranas, a los 30 años”.

También creó un GoFundMe para ayudar a pagar los tratamientos después de afirmar que se le negó la atención en el Centro Oncológico MD Anderson en la Universidad de Texas porque no aceptaron su seguro.

Su actualización de salud más reciente fue en diciembre, cuando dijo que tuvo que cambiar de tratamiento a pesar de sentirse bien, recordó CBS News.

Con Brice y su esposa, González filmó un video para sus millones de seguidores el 22 de diciembre de 2022. "Muchas personas preguntan cómo me va y cómo va mi tratamiento. Va bien, excepto que tengo que cambiar mi quimioterapia porque no está funcionando en este momento, pero me siento bien, pero estoy feliz de que hayamos. Estoy de vuelta en Texas con la familia", comenzó, recordó Newsweek.

Brice participó en el nuevo programa de NBC, Lopez vs. Lopez, con el actor George Lopez. El comediante publicó un homenaje a Randy González en las redes sociales.

El actor de Black Panther, Chadwick Boseman, también murió de cáncer de colon en 2020 con solo 43 años. El cáncer colorrectal (colon y recto) es el tercer cáncer más común diagnosticado en Estados Unidos. Uno de cada cinco de los diagnosticados tiene entre 20 y 54 años, según la Colon Cancer Coalition.

Los fanáticos están invitados a presentar sus respetos a Randy en la Iglesia Rock of Power en Veterans Drive en Pearland . El velorio público comienza al mediodía del viernes y dura hasta las 4 pm Si no puede asistir el viernes, se llevará a cabo otro velorio el sábado de 4 pm a 8 pm, informó la televisora KHOU, afiliada a CBS.

Lee también: Tiktoker es asesinada por su propio esposo frente a su hijo de 8 años y conmociona las redes

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

ass