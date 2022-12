"¿Nos vas a desear buena suerte para las semifinales?", pregunta el uno. "Espero que no sea necesario que lo haga", responde el otro. Emmanuel Macron y Rishi Sunak mostraron músculo en Twitter, antes del Francia-Inglaterra de este sábado en cuartos de final del Mundial-2022.

"Querido Rishi Sunak, con muchas ganas del partido de esta noche. Si los Bleus ganan (¡lo harán!), ¿nos desearás buena suerte en la semifinal... ¿no?", lanzó en primer lugar en inglés el presidente francés en la red social.



Dear @RishiSunak , looking forward to the game tonight. If Les Bleus win (they will!), you’ll wish us luck in the semi-final… right?

"Espero que no sea necesario que lo haga. Pero trato hecho. Con ganas de que apoyes a los Three Lions en la próxima ronda", respondió poco después el primer ministro británico, añadiendo el emoticono de un guiño de ojo.

Hopefully I won’t have to

But you’ve got a deal.

Look forward to you getting behind the Three Lions in the next round https://t.co/5ooYce0fDC

— Rishi Sunak (@RishiSunak) December 10, 2022