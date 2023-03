Putin visita la península ucraniana de Crimea anexada por Rusia

El presidente Vladimir Putin llegó a Crimea el sábado, el día del noveno aniversario de la anexión de esta península ucraniana por Rusia, anunció la televisión pública rusa.

Esta visita sorpresa tiene lugar un día después de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera una orden de arresto internacional en contra del mandatario ruso por crímenes de guerra en Ucrania.

Se trata de la primera visita de Putin a Crimea desde el inicio de la ofensiva lanzada en Ucrania el 24 de febrero de 2022.

Tras llegar a la ciudad portuaria de Sebastopol, en el mar Negro, Putin inauguró una escuela de arte para niños acompañado por el gobernador local, Mijaíl Razvojayev, según imágenes difundidas por televisión.

"Nuestro presidente Vladimir Vladimirovich Putin sabe sorprender. En el buen sentido de esta palabra", escribió en Telegram Razvojaev.

Según él, el mandatario ruso tenía previsto participar a la inauguración de la escuela por videoconferencia.

"Pero Vladimir Vladimirovich vino en persona. Él mismo. Porque en un día histórico como hoy, siempre está con Sebastopol y sus habitantes", añadió Razvoyev.



A man who looks a bit like Putin came with an unexpected visit to the annexed #Crimea.

Testing a new double for the Hague Court? pic.twitter.com/JyvVZqHXme

— NEXTA (@nexta_tv) March 18, 2023