Primera ministra Jacinda Ardern "víctima" del micrófono en Parlamento; llama arrogante a opositor

En un video la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, llamó cretino y arrogante a su opositor en pleno Parlamento, pues no se percató que su micrófono seguía encendido.

Tras la polémica, Ardern escribió un mensaje de texto disculpándose con el diputado David Seymour, del partido liberal ACT Nueva Zelanda, al que había insultado tras una intervención de este en la sede parlamentaria en Wellington.

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern caught on a hot mic, calling opposition MP David Seymour an "arrogant prick".

NZ's own unparliamentary language moment, landing just after Ireland's anniversary.pic.twitter.com/vvGZmwqCjB

