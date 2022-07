Primera dama de EU, Jill Biden, desata críticas tras decir que latinos son tan únicos “como los tacos”

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, intentó hacer un elogio a la comunidad hispana en Estados Unidos, pero no salió nada bien.

Biden participó en una conferencia sobre la “Tarea por la Equidad”, el lunes, en San Antonio, Texas, donde más de 60% de la población es latina. Durante su discurso, elogió a Raúl Yzaguirre, y dijo: “La diversidad de esta comunidad, tan distinta como las bodegas del Bronx, tan hermosa como los brotes de flores de Miami, tan única como los tacos para desayunar aquí en San Antonio, son su fortaleza”.

Tanto republicanos como latinos criticaron los comentarios de Biden, quien además pronunció mal la palabra bodegas, tiendas minoristas populares en Texas, al decir “bogedas”.

La Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, una organización que reúne a profesionales hispanos y latinos de los medios, fueron los primeros en cuestionar los dichos de la primera dama.

“Hablar de los tacos del desayuno para tratar de demostrar lo único que son los latinos en Estados Unidos demuestra una falta de conocimiento cultural y de sensibilidad ante la diversidad de los latinos en la región”, tuiteó.

“No somos tacos. Nuestra herencia como latinos se conforma por una diversidad de diásporas, culturas y tradiciones alimenticias, y no debería ser reducida a un estereotipo”.

NAHJ encourages @FLOTUS & her communications team to take time to better understand the complexities of our people & communities.

We are not tacos.

Our heritage as Latinos is shaped by various diasporas, cultures & food traditions.

Do not reduce us to stereotypes. pic.twitter.com/KQIq5gwsht

— NAHJ (@NAHJ) July 12, 2022