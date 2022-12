Prevención de covid-19 en China se basa en un proceder realista

El gobierno chino emitió un anuncio en la noche del 26 de diciembre, cambiando el nombre de “neumonía de nuevo coronavirus” a “infección de nuevo coronavirus”, y anunció que, a partir del 8 de enero de 2023, de conformidad con la Ley de la República Popular China sobre la Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas, se ajusta la infección del coronavirus de “clase A” a la “clase de control B”.

En ese momento, China ya no implementará medidas de aislamiento para las personas infectadas con el coronavirus, ya no determinará las personas de contactos cercanos, ya no delineará áreas de alto y bajo riesgo, y ya no adoptará medidas de cuarentena de enfermedades infecciosas para el personal y los bienes de entrada.

Esta es una mayor optimización y ajuste de la estrategia de prevención y control de la pandemia de China. Se basa en una evaluación integral de las mutaciones del virus, la situación epidémica, la experiencia de prevención y control, entre otras, que se adhiere a las acciones activas de buscar la verdad en los hechos, la optimización científica y precisa en la prevención de la pandemia y sigue el principio de poner a las personas y la vida por encima de todo.

Al comienzo del brote de Covid-19, China la incluyó como una enfermedad infecciosa de clase B de acuerdo con las leyes pertinentes, y adoptó medidas de prevención y control para las enfermedades infecciosas de clase A, con el fin de controlar la propagación de la epidemia a la mayor medida a través de medidas estrictas.

En los últimos tres años, China ha formulado sucesivamente nueve versiones de programas de prevención y control y de diagnóstico y tratamiento, evitando con éxito la prevalencia generalizada de cepas originales y variantes Delta patógenos relativamente fuertes, y reduciendo en gran medida las enfermedades graves y la muerte, y ha ganado un tiempo precioso para la investigación y aplicación de vacunas y medicamentos. El número de muertes en China se han mantenido en el nivel más bajo del mundo y se han logrado resultados notables en la coordinación del desarrollo económico y la prevención y el control de la pandemia.

En la actualidad, el círculo científico médico mundial cree en su mayoría que la patogenicidad de la cepa mutante ómicron está debilitada y que sólo una cantidad muy pequeña de casos tiene síntomas de neumonía. China cambió el nombre de “neumonía de nuevo coronavirus” a “infección de nuevo coronavirus”, ya que esto corresponde más con las características y peligros actuales de la enfermedad; el ajuste de la infección por el coronavirus a “clase B” y “control de clase B” corresponde con la situación actual de prevención, lo que refleja las características y el daño de la pandemia de que todo parte de la realidad y busca métodos acordes con la ciencia.

Cabe señalar que el ajuste a la “clase B” y “control de clase B” no significa dar rienda suelta, sino cambiar el enfoque de “prevención de infecciones” a “protección de la salud y prevención de enfermedades graves” para minimizar el impacto de la pandemia en la economía y el desarrollo social.

La Conferencia Central de Trabajo Económico celebrada no hace mucho tiempo propuso realizar un buen desempeño en el trabajo económico de China el próximo año con seis “coordinaciones mejores”.

Entre ellos, la principal prioridad es “una mejor coordinación de la prevención y el control de la pandemia y el desarrollo económico y social”. Se puede esperar que, con la implementación continua de las medidas optimizadas de prevención de pandemia de China, el país tenga las condiciones y la capacidad para pasar sin problemas el periodo de ajuste y cambio de la estrategia actual de prevención de la pandemia, proteger la vida y la salud de las personas en la mayor medida y promover la restauración acelerada del orden económico y social. Esta es obviamente una buena noticia para la débil economía mundial.