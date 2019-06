Por qué Trump detuvo a última hora los planes para atacar a Irán

El ataque a Irán estaba listo pero pocos minutos antes de que se iniciara el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio la orden de pararlo.

En un mensaje publicado en Twitter, el presidente confirmó lo que habían adelantado el diario The New York Times y la agencia AP: había ordenado atacar Irán pero se echó para atrás minutos antes de que se ejecutara.

La acción iba a ser la respuesta al derribo de un dron espía, que según Teherán había violado su espacio aéreo pero Estados Unidos asegura que estaba sobre aguas internacionales.

El mandatario reveló que la operación tenía tres objetivos definidos. Pero Trump decidió que no se hiciera.

Las fuerzas militares estadounidenses dijeron que el dron era un modelo US Navy RQ-4A Global Hawk.



El mandatario estadounidense dijo que tomó la decisión para evitar la muerte de decenas de personas.

"Cuando pregunté cuántas personas morirán: '150, señor', fue la respuesta de un general. 10 minutos antes del ataque lo detuve, no es proporcional a haber derribado un dron no tripulado", escribió Trump en Twitter.

