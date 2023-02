¿Por qué ocurrió una protesta violenta afuera de hotel para solicitantes de asilo en Reino Unido?

Londres.- Una protesta contra la inmigración frente a un hotel que alberga a solicitantes de asilo en el noroeste de Inglaterra se volvió violenta y resultó en el arresto de 15 personas, informó la policía local.

El departamento de policía de Merseyside indicó que un oficial de policía y dos civiles sufrieron heridas leves durante los disturbios del viernes por la noche en Knowsley, un pueblo ubicado a 13.5 kilómetros de la ciudad de Liverpool.

La fuerza policial mencionó que algunos manifestantes arrojaron objetos e incendiaron una camioneta de las autoridades. Los arrestados, cuyas edades oscilaban entre los 13 y los 54 años, ocasionaron “un desorden violento”.

“Varias personas que se presentaron en el Suites Hotel anoche tenían la intención de utilizar una protesta planificada para llevar a cabo un comportamiento violento y despreciable”, dijo la jefa de policía de Merseyside, Serena Kennedy.

“Aparecieron armados con martillos y fuegos artificiales para causar tantos problemas como pudieron, y sus acciones podrían haber resultado en miembros del público y policías gravemente heridos, o algo peor”.

Las especulaciones en las redes sociales sobre un hombre que habría acosado a una adolescente en un pueblo cercano podrían haber desencadenado la manifestación frente al hotel, dijo Kennedy. El hombre de unos 20 años fue arrestado en otra parte de Inglaterra el jueves “bajo sospecha de un delito de orden público”, pero luego fue liberado por consejo de los servicios de protección infantil, indicó.

George Howarth, quien representa a Knowsley en el Parlamento del Reino Unido, dijo que la violencia del viernes por la noche no reflejaba a la comunidad.

“La gente de Knowsley no es intolerante y da la bienvenida a las personas que escapan de algunos de los lugares más peligrosos del mundo en busca de un lugar seguro”, comentó: “Aquellos que se manifiestan contra los refugiados en esta protesta de esta noche no representan a esta comunidad”.

