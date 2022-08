Por qué Internet hace memes de Xi Jinping y Winnie the Pooh

Tras días de tensión, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, aterrizó en Taiwán a pesar de las amenazas de China.

El avión SPAR19, operado por la Fuerza Aérea estadounidense, aterrizó en Taipei a las 22:40, hora local.

Poco antes, aviones militares chinos SU-35 cruzaron el estrecho de Taiwán, informaron medios estatales del país asiático.

La Cancillería china aseguró hoy que es "difícil imaginar una acción más temeraria y provocadora" por parte de Estados Unidos que esta visita, contra la cual el ejército chino ya advirtió recientemente de que no se "quedaría de brazos cruzados".

Antes de la llegada de Pelosi, Xi Jinping y Joe Biden, presidentes de China y Estados Unidos, mantuvieron el jueves dos horas de conversaciones "sinceras y profundas", en las que el presidente chino advirtió a su homólogo estadounidense que no "juegue con fuego" en Taiwán.

"Aquellos que juegan con fuego acabarán quemándose", dijo Xi a Biden, según declaraciones de la agencia Xinhua."Espero que la parte estadounidense lo entienda completamente", añadió.

La reciente tensión entre Chinay EU por Taiwan se agrega a una serie de episodios de dimes y diretes entre ambas potencias.

Sin embargo y en medio de la tensión mundial, la figura del personaje Winnie the Pooh regresó en memes y comentarios en redes sociales. ¿Por qué?



Winnie the Pooh y la censura en China

Aunque parezca extraño y sin ninguna conexión, los memes sobre el osito no son para nada del agrado del gobierno de China. Incluso prevalece una censura sobre ellos.

"Winnie the Pooh se ha unido a una serie de curiosas y graciosas imágenes que se usan en internet para hacer referencia a los máximos líderes políticos chinos", asegura la BBC en un artículo.

Parece que todo comenzó cuando Barack Obama era presidente de EU y se reunió con Xi Jinping, quien ya estaba como mandatario de China.

Después de esa reunión, comenzaron las comparaciones entre Xi y Winnie the Pooh, por los gestos y movimientos del político chino.

Por ejemplo, cuando Xi Jinping se dio uno de los saludos más incómodos de la historia con el primer ministro japonés, Shinzo Abe.

Los internautas lo compararon con una imagen similar de Winnie the Pooh saludándose con el burrito Igor.

Y luego estuvo la vez que el presidente Xi sacó su cuerpo por el techo de su limusina para inspeccionar a las tropas chinas.

Enseguida apareció online una foto de un Winnie the Pooh de juguete sentado en su auto descapotable.

No es sólo que los censores de China no toleran que se ridiculice al líder del país.

Tampoco quieren que este amado personaje infantil se convierta en una especie de equivalente online del secretario general del Partido Comunista.

En otros países, la comparación podría resultar inofensiva o incluso a algunos podría parecerle hasta tierno tener a Winnie como mascota.

Pero no en China.

Aquí el presidente no hace cosas tontas o risueñas. No tiene características poco convencionales.

No comete errores, y por eso está por encima de la población y no se lo puede cuestionar.

Luego de las burlas y los memes, los censores chinos bloquearon a Winnie the Pooh, pero en Internet la broma ha traspasado a lo local y en varias partes del mundo se retoma la comparación del personaje con el presidente chino, básicamente porque lo prohibido siempre es una cerca que Internet quiere brincar.

Con información de BBC

