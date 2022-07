Piden que la deporten por "rompe hogares": las críticas que vive Sofía, ucraniana que hombre alojó en su casa y luego dejó a su esposa

Tony Garnett, de 29 años y quien dejó a su pareja Lorna e hijos por la refugiada ucraniana Sofia Karkadym, de 22, a la que dieron asilo por 10 días, afirma que le han llegado comentarios de personas que quieren que deporten a su actual novia y asegura: "No soy un monstruo en absoluto. Duermo muy bien por la noche".

Sofía huyó de los horrores de la guerra en Ucrania de su ciudad natal Lviv y se dirigió a Bradford, Inglaterra, vía Berlín. Tony, dueño de una empresa de seguridad, apadrinó a Sofía y, más de una semana después de que ella llegara a su casa, dejó a su pareja e hijos.

Él reveló que ya no puede ver a sus hijos, informó Yorkshire Live.

"Todo va bien. Tenemos nuestra casa"

De acuerdo con The Sun, el hombre alquiló una residencia en Bradford con su actual pareja y hablaron de lo felices que están de que las cosas hayan funcionado.

Aseguró que en ningún momento dijo que fue "amor a primera vista" lo que tuvo con la joven, sino que su relación con Lorna tenía "numerosos problemas antes de que llegara Sofía" y habían "altibajos".

Tony declaró: "A nadie le interesa la verdad. Sofía y yo lo estamos haciendo de manera brillante (...) Para ser honesto, todo va bien.

Tenemos nuestra propia casa; sin dramas (y estamos) conociéndonos. Hemos tenido algunos obstáculos; la casa nos la alquilaron y estamos buscando muebles para tener un hogar".

"La gente la llama destructora de hogares"

Él mencionó que "salvó" a Sofía de las garras de hombres de 50 años cuando estaba en Alemania, así como también la "salvó" de las críticas cuando vivía en Bradford, reportó ó Yorkshire Live.

“Sofía está recibiendo comentarios, la gente la llama destructora de hogares y la gente habla de peticiones para deportarla”.

Indicó a The Sun que la familia y los amigos los apoyaron porque dijo que "conocen la verdadera historia".



Sobre las agresiones en línea, Tony indicó: "No respondo a ningún mensaje, los bloqueo". Reiteró: "No soy un monstruo en absoluto.

Duermo muy bien por las noches... La salvé de Ucrania y de... los abusos. He hecho lo correcto. Antes aguanté las cosas por el bien de mis hijos (...) ¿Por qué lo aguanté?".

Agregó: "La gente ha ofrecido apoyo y dice que confía en nuestro juicio y entiende que un hombre no va a dejar una relación si algo no está pasando antes".

Añadió: "Disfruto de las bromas. Hubo comentarios de hombres que dicen que soy un 'animal' y que desearían poder hacerle lo mismo a su señora".

Sofía: "Sé por qué estoy haciendo esto"

Sofía le dijo a Yorkshire Live que se sentía "bien" y que no le preocupaba lo que la gente pensara de ella: "Me siento bien porque cuando hago algo, hago lo correcto. Por supuesto, hay problemas (...) En general, sé por qué estoy haciendo esto. No me importa lo que digan los demás. En general, Haré lo que quiera".

Sofía declaró que habla con sus padres todos los días: "Ven que estamos bien y que no tenemos problemas. Al principio, por supuesto, se sorprendieron. Pero ahora ven que tomé la decisión correcta".

Lorna: "Decidió que lo quería y lo tomó"

En declaraciones a The Sun, Lorna dijo: “Puso su mirada en Anthony desde el principio, decidió que lo quería y lo tomó (...) Simplemente no entiendo cómo pudo tirar todo eso por una mujer a la que conoce desde hace 15 días. La vida que conocí está hecha añicos.

“Nunca desanimaría a nadie a aceptar refugiados. Esta es una crisis en Ucrania y la gente como yo querrá tener el corazón para ayudar a los necesitados (...) Pero no quiero que esto le pase a nadie más porque ha sido devastador”.

Lorna y Tony no estaban casados pero habían estado juntos desde 2014, formaron un hogar y tuvieron dos hijos durante ese tiempo, indicó The Sun.

