Lima.— La capital de Perú amaneció el miércoles con militares apostados en algunas calles en el primer día del nuevo estado de emergencia decretado por el gobierno del presidente José Jerí que suspendió varios derechos constitucionales, incluidas las protestas, para que la policía enfrente el crimen.

En un decreto publicado en la Gaceta Oficial, el gobierno prohibió además que dos adultos viajen a bordo de una misma motocicleta, pero en las calles la norma no se cumplía. La policía comenzó también a pedir documentos de identidad en calles y autobuses.

Las autoridades han reportado que varios crímenes se han realizado desde motocicletas.

La emergencia incluye la disminución de visitas a los reos, el recorte del suministro eléctrico en las celdas con excepción de la iluminación y la destrucción de antenas telefónicas ilegales cerca de las cárceles.