Persona de “interés” en tiroteo en el metro de NY dijo sufrir problemas de salud mental

El hombre que la policía de Nueva York identificó como “persona de interés” tras el tiroteo en el metro de Brooklyn, subió videos a un canal de YouTube donde aseguraba haber pasado por el sistema de salud mental de la ciudad y expresaba comentarios racistas contra los afroestadounidenses, a pesar de serlo él mismo.

Frank James, de 62 años, fue identificado por la policía como persona de interés, aunque no como sospechoso, por haber sido quien rentó una furgoneta encontrada la tarde de este martes en Brooklyn y cuyas llaves se encontraron en el lugar del tiroteo, precisaron las autoridades locales. Su descripción coincide con la que hicieron sobrevivientes del tiroteo, que dejó 23 afectados, entre ellos 10 con herida de bala, respecto del agresor.

En el canal de YouTube, que cuenta con más de 300 suscriptores, James dijo que había experimentado un tipo de violencia emocional que haría que alguien “fuera a por una pistola y disparara a los hijos de puta”.

El medio The Daily Beast señaló que en los videos, James hace comentarios sobre los principales acontecimientos de la actualidad, de la bofetada de Will Smith a Chris Rock en los Oscar hasta el nombramiento de Ketanji Brown Jackon para el Tribunal Supremo. Sin embargo, en todas las grabaciones James parece expresar su desprecio por los negros, a quienes suele llamar “ganado” utilizando insultos racistas, y describiéndose él mismo como el “profeta de la fatalidad”.

“[Las palabras N] deberían ser borradas del planeta, aunque yo lo sea”, dice en uno de los videos.



"Puede que un día tenga que herir a alguien”

“Me decidí, me dije a mí mismo, ya sabes, puede que un día tenga que herir a alguien”, afirma en un video que según The Daily Beast, está lleno de incoherencias. “No hay manera de que haga lo que la sociedad me pide que haga, que es tratar de trabajar duro para jugar limpio, mantener mi nariz en la vieja piedra de afilar, tirar de mí mismo por los cordones de las botas, ya sabes, ir a trabajar, pagar mis impuestos, hacer todo lo que me pidieron que hiciera si luego me van a golpear en la cara”.

En determinado momento, James parece referirse directamente al alcalde de Nueva York, Eric Adams, advirtiéndole que su “proyecto para acabar con la violencia de las armas” está “condenado al fracaso”.

Las autoridades han ofrecido 50 mil dólares de recompensa por información que conduzca a la captura del sospechoso y Adams aseguró que no descansará hasta que éste sea “detenido y enjuiciado”.

Testigos describieron al agresor como un afroestadounidense de 1.70 metros de estatura, corpulento, con un chaleco como de empleado de la construcción y una sudadera gris con capucha.

La situación tras el tiroteo se mantiene activa, dado que el agresor, descrito como “peligroso”, no ha sido atrapado.

