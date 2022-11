Pasajero en aeropuerto llevaba un gato vivo en su maleta; rayos X lo delataron

Artilugios egipcios, objetos momificados, armas de fuego no autorizadas, elementos de colección y bebidas alcohólicas artesanales son solo algunos de los más extravagantes objetos que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en Estados Unidos han encontrado en las maletas de pasajeros en los aeropuertos, luego de pasar las maletas por la máquina de rayos X en su función de control diario.

Sin embargo, lo que no se imaginarían era que un gato vivo estuviera viajando camuflado dentro de una maleta facturada como si se trata de un par de zapatos más.

El pasado 16 de noviembre, los agentes de la TSA en el aeropuerto de JFK en Nueva York se llevaron una sorpresa cuando revisaron la maleta de un hombre que viajaba a Orlando, Florida.

Puesto que en un control más de rutina de equipaje, los agentes se percataron que en el monitor de la máquina de rayos X, no solo se lograban visualizar múltiples siluetas que parecían botellas de licor, unas copas de vino y algunos objetos personales como sandalias, sino también lo que parecía la figura de un gato que ocupaba toda la parte superior de la maleta.

Uno de los funcionarios de TSA abrió la valija para descartar que se tratara de un caso de maltrato animal. Pero resultó que la silueta sí correspondía a un gato real, que había sobrevivido varias horas dentro del estrecho equipaje, en el que incluso se le veía parte de su pelaje sobresaliendo entre las cremalleras.

“La maleta fue abierta por un empleado de la TSA, que se sorprendió al ver un gato naranja vivo dentro”, señaló la representante de la Administración para la Seguridad de Transporte, Lisa Farbstein, para el 'Washington Post'.

Quienes se aseguraron de que el animal estuviera totalmente sano.

We’re letting the cat out of the bag on a hiss-toric find. This CATch had our baggage screening officers @JFKairport saying, “Come on meow”! Feline like you have travel questions reach out to our furiends @AskTSA. They’re available every day, from 8 a.m. – 6 p.m. (ET). pic.twitter.com/LpIkLbAgzC

— TSA (@TSA) November 22, 2022