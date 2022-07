Panamá confirma primer caso de viruela del mono; pide calma a la población

Las autoridades sanitarias de Panamá confirmaron este martes el primer caso de viruela del mono en un paciente de 30 años que se mantiene estable en aislamiento.

"En horas de la tarde (del lunes), se nos confirma que el paciente es positivo para el virus de la viruela del mono. Es el primer caso que hay en el país", dijo en rueda de prensa el ministro de Salud de Panamá, Luis Francisco Sucre.

El paciente, un hombre de 30 años, está aislado en un hospital de Ciudad de Panamá y, hasta el momento, solo presenta fiebre, por lo que recibirá un tratamiento sintomático, según detallaron las autoridades.

El titular de la cartera de Salud afirmó a Efe que "no hay razón para alarmarse", puesto que la viruela del mono "ha demostrado en la faz del mundo que no es altamente contagiosa ni tiene una alta letalidad", lo que "da una tranquilidad a todos".

"Entonces esto no es igual, no se va a transformar posiblemente en una situación como la que se transformó el covid, por la misma característica de la enfermedad, que es autolimitada, se va sola. Ya se ha demostrado que la forma principal de contagio es a través de una relación o contacto íntimo (aunque) no se han descartado otras vías", agregó Sucre

De cualquier manera "el sistema de vigilancia epidemiológica (...) y la vigilancia genómica (...) se está realizando", añadió el ministro, que pidió a la población mantener las normas de higiene y bioseguridad.

Este primer caso fue confirmado por el Instituto Conmemorativo Gorgas, ente estatal dedicado a la investigación médica, después que el paciente acudiera para realizarse una prueba ya que presentaba síntomas sospechosos desde hacía días.

Desde inicios de mayo pasado se han notificado más de 3 mil casos de viruela del mono de 47 países, muchos de los cuales nunca habían registrado esta enfermedad, que se ha observado en particular entre hombres que tienen sexo con otros hombres, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS señaló que la gran mayoría de enfermos no han sido vacunados contra la viruela, pues la vacuna contra la viruela habitual también protege contra la viruela del mono, una enfermedad desatendida durante muchos años en África.

Según la OMS, no debe calificarse en Europa y países de otras regiones como una emergencia sanitaria internacional, como ocurre en el caso del Covid-19.

agv