Padres encargan niño a aerolínea y ésta lo olvidó; pasó 4 horas solo en aeropuerto de Bogotá

El viernes 8 de abril los padres de un niño de siete años pagaron un boleto con servicio de cuidado especial para que su hijo viajara Bogotá- Corozal. Es decir, todo el tiempo tendría que estar bajo la supervisión de la tripulación hasta llegar a su destino final y reunirse con sus familiares.

Su vuelo salía desde la capital a las 12:50 p.m., y llegaba a eso de las 2:15 de la tarde a Corozal. El check in se hizo desde las 10:30 de la mañana. Iba a pasar vacaciones de Semana Santa con sus primos pero nunca llegó a su ansiado destino, en cambio quedó solo durante cuatro horas porque la tripulación de la aerolínea Avianca se olvidó de él.

“En el momento en que la tía de mi hijo me llamó y me dijo que el niño no había llegado yo entré en pánico. Luego me llamó mi bebé y me dijo que llevaba cuatro horas solo en el aeropuerto. Estaba solo y confundido”, dijo la mamá del menor.



Cuando los padres de niño llamaron a la aerolínea estos le dijeron que en efecto habían olvidado al niño y que por eso había perdido el vuelo.

Agregaron que había muchos menores de edad recomendados y que eso había ocasionado la confusión. “Sin duda esta es un oportunidad de mejora para todas las aerolíneas. ¿Si a mi hijo le pasa algo grave quién responde? Debe haber más cuidadores y de acuerdo al número de menores que hayan pagado por este servicio”, dijo la mamá del menor.

Además de susto que vivió el menor al verse solo se le dañaron sus vacaciones. Ahora viajará a Pereira con sus abuelos. “Ya uno pierde la confianza en las empresas”.

Avianca lamentó la situación que provocó que el menor no abordara su vuelo en la ruta Bogotá-Corozal, como estaba planeado inicialmente; y confirmó que estuvo en contacto permanente con su familia para brindar los planes alternativos de solución. La aerolínea emprenderá las acciones correspondientes para evitar que esta situación vuelva a presentarse.

Informó, eso sí, que el menor no estuvo solo en ningún momento. “Siempre estuvo en compañía de equipo de la aerolínea en el área infantil y después fue entregado a su papá”.

