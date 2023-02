¡Otra vez! Tren se descarrila en EU, ahora en Michigan, cerca de Detroit

Los equipos de emergencia respondieron al descarrilamiento de un tren de carga este jueves cerca de Detroit, Estados Unidos, dijeron las autoridades. Alrededor de 30 vagones se salieron de las vías y provocaron el cierre de una carretera en el municipio de Van Buren, dijo el departamento de seguridad pública local en Facebook.

No hay informes de lesiones y no había materiales peligrosos a bordo de la parte que se volcó del tren, informó el departamento. "No hay evidencia de materiales peligrosos expuestos. Tampoco hay lesiones reportadas", dice la publicación de Facebook.

El video de la escena del descarrilamiento muestra que numerosos vagones del tren Norfolk Southern estaban fuera de las vías. El municipio está ubicado a unas 30 millas al oeste del centro de Detroit.



Foto: AP

"Según @EPA , que respondió al descarrilamiento del tren en Van Buren, la mayoría de los vagones descarrilados estaban vacíos y ninguno de los vagones descarrilados contenía materiales peligrosos", tuiteó la representante demócrata Debbie Dingell.

El incidente ocurrió unas dos semanas después de otro descarrilamiento de tren de Norfolk Southern, con materiales peligrosos, que provocó evacuaciones cerca de la frontera entre Ohio y Pennsylvania, así como preocupaciones ambientales y de salud, recordó Usa Today.

El gobierno de Estados Unidos insistió este jueves en que la zona afectada por los vertidos tras el descarrilamiento de un tren en Ohio hace 13 días es segura y el agua no está contaminada, pese a los temores de los vecinos.

El tren, de unos cincuenta vagones y que transportaba material tóxico en once de ellos, descarriló el pasado 3 de febrero a su paso por East Palestine, un pueblo de menos de 5 mil habitantes a sesenta kilómetros de la ciudad industrial de Pittsburgh y cercano a la frontera de Ohio con Pennsylvania.

Aunque East Palestine es pequeño y se encuentra en una zona bastante despoblada, el asunto está siendo utilizado por los republicanos para criticar al Gobierno federal por las consecuencias de lo ocurrido, pese a que la Administración del presidente Joe Biden insiste en que no hay peligro en la zona.

