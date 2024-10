Un hombre de 67 años ha resultado herido por el ataque de una osa mientras recogía setas en un bosque, hábitat de esos animales, cerca de la localidad de Prievidza, en el oeste de Eslovaquia, informa este lunes la emisora TA3.

El animal, que estaba acompañado de dos oseznos, causó con sus garras y dientes laceraciones al hombre, que tuvo que recibir 50 puntos de sutura.

"Me tiró al suelo, me agarró del brazo, primero de uno y luego del otro, y mordió la canasta que llevaba en la espalda, lo que probablemente me salvó la vida", contó el hombre a la cadena.

Cuando el animal abandonó el lugar, el hombre recorrió a duras penas 1,6 kilómetros a pie, hasta que logró hablar con su mujer y fue rescatado por un helicóptero.

A principios de octubre, otro oso parto mató a un hombre de 63 años, que también buscaba setas, cerca de la localidad de Liptovský Mikuláš, al norte del país.

Tras los numerosos ataques sufridos por turistas y lugareños en Eslovaquia, el país ha habilitado una línea telefónica especial de rescate, ha establecido equipos integrados por policías y especialistas de conservación de la naturaleza.

El ministro de Medio Ambiente, Tomás Taraba, considera que los ataques de oso se deben al crecimiento del número de ejemplares de la especie.

Cerca de mil 300 osos pardos habitan en Eslovaquia, y su presencia ha generado preocupación en los últimos meses debido a repetidos ataques a la ciudadanía.

La protección del medio ambiente eslovaca informó en julio que había sacrificado a 41 osos pardos considerados peligrosos en lo que va de año, a pesar de que la especie está protegida en Europa, para prevenir nuevos ataques a la población.

