Naciones Unidas.- La Organización de Naciones Unidas (ONU) advirtió de la fragilidad del acuerdo entre Estados Unidos e Irán e instó a ambos países a evitar una nueva escalada tras la registrada hace unos días en el estrecho de Ormuz.

Así lo explicó la subsecretaria general de consolidación y apoyo a la paz de la ONU, Elizabeth Spehar, en una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad solicitada por Baréin con la que la República Democrática del Congo inauguró su presidencia.

Spehar cargó contra la reanudación de las hostilidades entre EU e Irán del pasado fin de semana y alertó de que cada ataque acerca a "una situación de error de cálculo" que podría tener consecuencias devastadoras para la región y la economía mundial.

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Según declaró, esta escalada demuestra "cuán frágil es la situación" y "los riesgos de una mayor".

"Instamos a las partes a evitar toda acción que pudiera socavar el alto al fuego o darle un portazo a la diplomacia", dijo Spehar, que subrayó la protección de los civiles y de la infraestructura civil, así como el respeto de la libertad de navegación, como las principales obligaciones.

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Antes de que iniciara la sesión, el ministro de Relaciones Exteriores de Baréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, acusó a Irán de atacarle con misiles balísticos y drones y exigió a la ONU que ponga en valor las resoluciones aprobadas en el Consejo para detener a Teherán.

"Esto no es un incidente aislado", aseveró el canciller ante los medios a las puertas del Consejo de Seguridad. "Otros Estados del Consejo de Cooperación del Golfo se han enfrentado a la misma situación. La tendencia es alarmante".

El pasado 25 de junio, Irán atacó dos buques de carga en el estrecho de Ormuz, algo que EE.UU. calificó como violaciones del memorando de entendimiento firmado unos días antes.

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Washington respondió con bombardeos el 26 y el 27 de junio sobre la infraestructura militar costera de Irán y la República Islámica replicó al día siguiente con bombardeos contra instalaciones militares estadounidenses en el Golfo, incluida la de Baréin.

EE.UU. e Irán celebraron este miércoles negociaciones indirectas en Doha, con los mediadores de Catar y Pakistán, tras acordar detener la nueva escalada.

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Entre algunos avances, Teherán anunció la creación de una vía de comunicación para informar de violaciones del acuerdo y debatir cómo responder.

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