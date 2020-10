OMS destaca respuesta de Ruanda para controlar el Covid-19

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó la respuesta de las autoridades de Ruanda para detener el contagio de Covid-19 en el país africano.

En un mensaje en Twitter, el director de la OMS dijo que las pruebas de Covid-19, el rastreo de contactos y el amplio uso de medidas de salud pública fueron fundamentales en la lucha contra el nuevo coronavirus en ese país.

“Bien hecho mi hermano Paul Kagame, presidente de Ruanda, y gente de ese país”, escribió.

En un video, el ministro de Salud de Ruanda, Daniel Ngamije, recordó que el primer caso de Covid-19 en el país se registró el 14 de marzo.

Agregó que desde el principio, hubo cuarentena y se cerraron las fronteras de Ruanda con los países vecinos.

El director general del Centro Biomedical de Ruanda, Sabin Nsanzimana, dijo que hace un año tuvieron un brote de ébola en la región, lo que en cierto sentido los ayudó indirectamente a preparar una respuesta contra el Covid-19.

“Cuando eso pasó, tuvimos que desplegar nuestros equipos que estaban ya listos”, señaló el doctor.

El presidente de Ruanda, Paul Kagame, dijo que era responsabilidad de todos que el virus no se extendiera por el país: quedarse en casa, mantener una sana distancia, lavarse las manos constantemente, así como contactar a las autoridades si se experimenta algunos de los síntomas del Covid-19.

El ministro de Salud de Ruanda, Daniel Ngamije, destacó que utilizan drones para el rastreo de contactos y así poner en cuarentena rápidamente a quien resulte infectado.

Sabin Nsanzimana señaló que usan robots para ayudar a los médicos a tener contacto con los pacientes con Covid-19.

Los robots se comunican con los pacientes que están en cuarentena.

Resaltaron que en cuanto apareció el primer caso de Covid-19 se reforzó la capacidad para aplicar pruebas entre la población y el sistema de salud.



#Rwanda has been running an all-of-government response to bring #COVID19 outbreak under control, following the fundamentals from testing & contact tracing to wide use of public health measures. Well done, my brother @PaulKagame & the people of pic.twitter.com/G2ErWyD8SL

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 20, 2020