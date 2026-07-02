Washington. La ola de calor que ya ha golpeado con dureza el medio oeste de Estados Unidos en los últimos días se ha expandido ya hasta la costa este, por lo que unos 238 millones de personas, el 70% de la población nacional, están expuestas este jueves a temperaturas consideradas peligrosas por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Entre los estados bajo el mayor nivel de alerta hoy se cuentan Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania, Ohio, Indiana, Michigan, Georgia, Tennessee, Carolina del Norte, Kentucky, Virginia Occidental, Virginia, Maryland, Alabama o Misisipi.

La ola de calor va a persistir durante el fin de semana festivo del 4 de julio, combinando humedad sofocante y máximas que, en el caso del noreste y de los estados del Atlántico Medio, podrían alcanzar niveles récord.

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En ese sentido, la ciudad de Nueva York espera este jueves temperaturas máximas de hasta 100 grados Fahrenheit (38 grados centígrados), con una sensación térmica que puede llegar a los 111 Fahrenheit (44 grados centígrados), lo que supondría su día más caluroso en más de 10 años.

A su vez, la capital, Washington D.C., y la cercana Baltimore podrían quedar hoy muy cerca de sus respectivos récords absolutos en términos de calor, con máximas previstas en 106 Fahrenheit (41 grados centígrados).

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Ante la amenaza de que el calor extremo se prevé un uso récord del aire acondicionado, por lo que, para garantizar la estabilidad de las redes eléctricas en el este de EU, se ha ordenado a los grandes consumidores de energía, incluyendo los centros de datos, que colaboren para evitar que haya cortes en el suministro.

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Esta misma semana, el secretario de Energía, Chris Wright, instruyó a los operadores de la red para que exijan a estos grandes consumidores utilizar sus generadores de emergencia en caso de ser necesario para aliviar la presión sobre el sistema eléctrico.

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