"No soy tu sirvienta". Discusión de azafata con pasajero en vuelo a Delhi se hace viral

Una azafata le gritó a un pasajero: "No soy tu sirvienta", luego de que molestara a una compañera e incluso la hiciera llorar. Según los informes, el incidente ocurrió en un vuelo de Estambul a Delhi el 16 de diciembre pasado.

La pelea a gritos estalló después de que el pasajero pidió un sándwich y una integrante de la tripulación le dijo que tenían que asegurarse de que hubiera uno disponible, informó la emisora ​​local NTDV.

En una declaración un portavoz de IndiGo confirmó : “El problema estaba relacionado con las comidas elegidas por ciertos pasajeros que viajaban a través de una conexión de código compartido”.

Pero la respuesta del trabajador supuestamente hizo que el hombre se enfureciera e hizo llorar a una integrante de la tripulación. La segunda azafata intervino y le pidió al hombre que “por favor, intente entender”.



Tempers soaring even mid-air: "I am not your servant"

An @IndiGo6E crew and a passenger on an Istanbul flight to Delhi on 16th December

